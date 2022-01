In questo periodo ne avremo usata a chili.

Dolci, pasta fatta in casa, pane, torte salate; la farina è indubbiamente una delle vere protagoniste della cucina!

Eppure, passati i periodi di festa, quando si torna alla solita routine potrebbe diventare più difficile utilizzarla in grandi quantità.

Lo stesso vale se abbiamo poco tempo o se, escluse rare occasioni, non siamo i tipi che si vanno ad avventurare in particolari preparazioni.

Il rischio in questo caso è che rimanga nella dispensa, magari consumata per metà, o peggio ancora che finisca per scadere.

Tuttavia non dovremmo mai buttare la farina scaduta o avanzata perché ha questi fantastici usi alternativi di pulizia e bellezza che scopriremo insieme.

Se non siamo riusciti a farne un uso consapevole o ne abbiamo acquistata in quantità eccessiva per le nostre esigenze aspettiamo a gettarla.

Che tempi dobbiamo considerare?

Teniamo conto che una confezione di farina aperta e conservata alla buona potrebbe deteriorarsi già nel giro di 15-20 giorni.

Solitamente viene riposta nelle dispense della cucina, e se c’è una cosa che la farina attira a sé è proprio l’umidità.

Per questo anche nel migliore dei casi il rischio che diventi inutilizzabile in tempi piuttosto rapidi è decisamente alto.

Indipendentemente dal tipo di farina, è abbastanza semplice accorgersi che non è più il caso di utilizzarla.

Basterà assaggiarne un pizzico o annusarla per capire se si è irrancidita.

Sarà capitato inoltre di trovare la confezione invasa dalle famose farfalline della cucina e piccoli vermi.

Il consiglio, prima di arrivare a questo punto, è di utilizzare barattoli in vetro e contenitori ermetici per preservarne più a lungo possibile le qualità.

Mai buttare la farina scaduta o avanzata perché ha questi fantastici usi alternativi di pulizia e bellezza

La farina scaduta o avanzata può essere riciclata per alcuni geniali usi in cucina, in giardino e nella cura della persona.

Per lucidare l’acciaio

Con la farina si può lucidare lavello, piano cottura e parti in acciaio della cucina e del bagno. Basterà spargerne un po’ sulle zone da pulire già umide, strofinare con la spugna anch’essa inumidita e risciacquare.

Come antiparassitario e concime in orto e in giardino

Spargiamone un po’ intorno alle nostre semine o mescoliamola a del terriccio che utilizzeremo per nutrire le nostre piante. Oltre a tenere lontano gli insetti più fastidiosi rinforzerà tantissimo le difese di fiori e arbusti da giardino.

Trattamento per i capelli

Infine, possiamo utilizzarla anche sotto la doccia, subito dopo lo shampoo, al posto del balsamo. Creiamo una sorta di pastella con l’acqua, applichiamola sui capelli e lasciamola in posa per 15 minuti. Sciacquiamo ed asciughiamo come sempre per ammirare una chioma lucente e rivitalizzata.

Lettura consigliata

Mai buttare la cenere del camino perché ha questi 5 straordinari usi alternativi per casa e giardino