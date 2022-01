Le vacanze di Natale sono ormai terminate e con l’arrivo del 2022 moltissimi italiani hanno ripreso a lavorare. Eppure, forse i giorni di ferie non sono propriamente finiti. Infatti, a partire dal 6 gennaio tantissimi italiani approfitteranno del primo ponte dell’anno per riposarsi, prima di riprendere a pieno ritmo con la solita routine. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentare ai nostri lettori alcune mete, in cui poter passare questi ultimi giorni di ferie. Infatti, ecco le bellissime località ricche di eventi dove potersi rilassare serenamente con la propria famiglia durante il ponte dell’Epifania. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Come potersi rilassare serenamente durante il primo ponte dell’anno

Sono moltissimi gli italiani che, durante le feste di fine anno e questo primo ponte, hanno deciso di viaggiare lontano da casa. Proprio per venire incontro ai nostri lettori, nello scorso periodo abbiamo parlato di alcune splendide località in cui potersi rilassare in tutta serenità.

Ad esempio abbiamo presentato un’isola italiana perfetta per passare delle bellissime e spensierate vacanze di Natale e non solo. Inoltre abbiamo spiegato perché iniziare il 2022 rilassati e sereni è possibile se si visitano queste bellissime località perfette per un fine settimana in famiglia. Oggi andremo, invece, a scoprire alcune città in cui poter trascorrere un sereno e divertente ponte dell’Epifania insieme ai propri cari.

Ecco le bellissime località ricche di eventi dove potersi rilassare serenamente con la propria famiglia durante il ponte dell’Epifania

La prima località che merita di essere visitata è un’insospettabile Genova, che durante la prima settimana dell’anno si anima di manifestazioni per grandi e piccini. In particolare, il 6 di gennaio i più piccoli potranno partecipare all’evento “La befana vien di notte Kids”. Attraverso un divertente percorso, i bambini under14 potranno così esplorare le vie della città e scoprire tanti simpatici personaggi. Invece, chi non ha mai visitato la bellissima Verona potrebbe decidere di farlo proprio in questo periodo. Infatti, durante l’Epifania in piazza Bra si potrà assistere all’antico rito collettivo del “Brusa la Vecia”. Come potrebbe suggerire il nome, la festa consiste in un piccolo falò in cui verrà bruciato un fantoccio, il tutto accompagnato da iniziative e musica.

Infine, la festa dell’Epifania potrebbe essere un buon momento per scoprire una Venezia decisamente inedita. Durante questa giornata, infatti, lungo i canali della città avviene la “Regata della Befana”, gara in cui si cimentano ogni anno atleti vestiti da anziane signore.

