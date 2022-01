Italia, nazione conosciutissima nel Mondo per l’arte, per la moda, ma soprattutto per l’antichissima storia. Non è, infatti, un caso che il Colosseo rappresenti la nostra nazione in giro per il Mondo, a sottolineare le antiche radici romane che affondano nella nostra storia. Eppure, pochi sanno che sparse per l’Italia si trovano delle mete tanto antiche quanto poco conosciute, che vale veramente la pena scoprire. Ed è per questo motivo che questi luoghi sospesi tra storia e racconti antichi sono perfetti da visitare per passare un ponte dell’Epifania decisamente diverso dal solito.

Una destinazione diversa dal solito per il primo ponte dell’anno

L’Epifania è ormai alle porte e anche la voglia di passare questo primo ponte dell’anno a rilassarsi insieme ai propri cari. Proprio per venire incontro a questo bisogno, negli scorsi giorni abbiamo presentato ai nostri lettori alcune bellissime località dove potersi rilassare in tutta serenità. Ad esempio, abbiamo descritto un meraviglioso borgo ricco di storia, arte e cultura, perfetto da visitare per l’Epifania in occasione del primo ponte dell’anno. Allo stesso modo abbiamo presentato alcune bellissime località ricche di eventi dove potersi rilassare serenamente con la propria famiglia durante il ponte dell’Epifania. Non tutti, però, sono riusciti ad organizzarsi con il dovuto anticipo per questo periodo di riposo. Proprio per questo motivo, oggi andremo a scoprire alcuni luoghi veramente unici in cui poter trascorrere un ponte dell’Epifania diverso dal solito.

Questi luoghi sospesi tra storia e racconti antichi sono perfetti da visitare per passare un ponte dell’Epifania decisamente diverso dal solito

Iniziamo con una delle città più antiche del Mondo e anche una delle più famose. Parliamo ovviamente di Roma, la città eterna conosciutissima grazie a monumenti antichi quale il Colosseo. Eppure, non tutti sanno che non lontano dal Campidoglio si trova una rupe dalla storia antichissima e a dir poco tragica. Parliamo della rupe Tarpea, luogo in cui storia e mito si sono fusi nel corso del tempo. Si dice, infatti, che il suo nome derivi da un’antica romana che avrebbe tradito i suoi concittadini aprendo le porte della città ai nemici. Ed è propriamente da questa roccia, dal passato tanto infausto, che i romani giustiziavano i rei di tradimento. Uno scorcio interessante, quindi, degno di essere notato mentre si passeggia per le vie dell’Urbe.

Una seconda meta da visitare anche durante questi mesi invernali potrebbe essere la Sardegna, terra ricca di storia e cultura. In questa stupenda isola si possono, infatti, scovare tantissimi reperti archeologici appartenenti ad epoche passate, come le tombe dei giganti, antiche costruzioni in pietra. Per trovare alcuni di questi interessanti monumenti si possono visitare i dintorni della città di Arzachena o di Santadi.

Infine, gli amanti della Sicilia e dell’architettura barocca dovrebbero visitare Villa Palagonia. Qui sarà possibile scoprire un particolarissimo edificio del Settecento, descritto nel corso di un suo libro anche dal famosissimo Goethe.

