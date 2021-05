L’estate si sta avvicinando e le giornate di sole sono sempre più invitanti. Non vediamo l’ora di buttarci in spiaggia e goderci il meritato relax facendo bagni ma soprattutto prendendo il sole ed iniziando ad abbronzarci.

C’è però un problema che affligge tutti, specialmente se si prende il sole all’inizio della stagione. Stiamo parlando delle scottature di primo sole che fanno spellare la nostra pelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per fortuna però esistono delle soluzioni che possono essere molto utili e che noi della Redazione di ProiezionidiBorsa andremo ad esaminare.

Se si vogliono evitare dolori da scottature in estate ecco 5 rimedi che tutti possono seguire per un’abbronzatura senza paura.

Prima cosa protezione solare e abiti leggeri

Sembrerà banale ma ogni volta che si esce di casa è importante, anche se si è in città, indossare una protezione solare. Coprendo le parti più esposte al sole, prima di arrivare in spiaggia per completare il tutto.

È fondamentale che la pelle non venga solo protetta ma anche idratata. Per questo è bene scegliere dei prodotti che contengono entrambe queste proprietà. Il secondo rimedio è indossare abiti morbidi per far respirare la pelle.

Quindi mai vestirsi con cose troppo attillate come i jeans perché sfregano sul nostro corpo facendo sentire tutto il calore causato dalla scottatura. Per questo si consigliano abiti in lino o in cotone.

Usare creme che diano sollievo alla pelle e che non fanno grattare

Fra le varie creme possono essere molto utili quelle che eliminano la sensazione di pelle secca e che possano scongiurare delle spellature. L’aloe vera può essere tra queste perché disinfiamma e lenisce all’istante.

Inoltre, si possono usare anche delle creme definite anti-grattage. Cioè quelle che danno sollievo ed eliminano la voglia di grattarsi per via del prurito post-abbronzatura. Ovviamente è importante una volta tornati a casa, farsi una doccia per eliminare la pelle morta favorendo così la ricrescita di quella nuova.

Bere molto e mangiare cose fresche

Infine, ultima cosa non di poco conto, è il sollievo che possono dare i cibi freschi e le bevande. Infatti, è importantissimo idratarsi continuamente bevendo molto perché in questo modo più si beve più la nostra pelle si nutrirà e si rafforzerà.

La frutta è l’ideale come ad esempio l’anguria, l’ananas, il cetriolo ma senza dimenticare il ravanello e le insalate. In sostanza è importante mangiare cose fresche.

Ecco, quindi, che se si vogliono evitare dolori da scottature in estate ecco 5 rimedi che tutti possono seguire per un’abbronzatura senza paura.