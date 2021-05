Non c’è niente di meglio che mettersi a letto nelle lenzuola pulite lavate e profumate. Purtroppo oggi abbiamo poco tempo da dedicare alle pulizie e alla lavanderia. Spesso anche stirare è un’attività noiosa e faticosa che richiede tempo e pazienza.

Inoltre, alla maggior parte delle persone, donne e uomini, non piace. In più è considerata come un’attività non ecologica. Quindi ecco come con questi 2 semplici accorgimenti avremo lenzuola pulitissime e profumate come nuove senza neanche bisogno di stirarle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Accorgimenti pratici e veloci per una biancheria da letto impeccabile

Innanzitutto, se vogliamo evitare di sciupare i lenzuoli e federe, assicuriamoci un lavaggio delicato ad una temperatura non troppo elevata. Per sbiancare e disinfettare saranno utili pochi prodotti naturali, fra cui il sapone di Marsiglia e il bicarbonato. Aggiungiamo la candeggina solo in casi di macchie molto resistenti.

Dopodiché procediamo all’asciugatura cercando di stenderli subito dopo averli scossi per bene e tirarli al limite sul filo. Questo servirà per evitare spiacevoli pieghe. Un trucco per stendere bene i lenzuoli è quello di stenderli su più fili di modo che ci sia abbastanza spazio per aerare. L’aria e il vento sono spesso più efficaci del sole ed evitano la creazione di aloni o macchie.

Con questi 2 semplici accorgimenti avremo lenzuola pulitissime e profumate come nuove senza neanche bisogno di stirarle

Stendendo bene i lenzuoli ed utilizzando dei saponi e detergenti naturali i nostri panni saranno perfetti. Seguendo i procedimenti indicati sopra non ci sarà bisogno di usare prodotti chimici né di usare ferro da stiro.

Possiamo inoltre smacchiarli in precedenza come facevano le lavandaie all’epoca usando la cenere. Questa, infatti, ha un potere altamente sbiancante e smacchiante. Per profumarli possiamo usare degli oli essenziali come il tea tree oil o la lavanda. Entrambi hanno proprietà antibatteriche e purificanti.

Approfondimento

Si può risparmiare fino a 50 euro al mese fabbricando questo oggetto che usiamo in casa tutti i giorni senza inquinare