Nelle belle giornate c’è la voglia di passare del tempo all’aria aperta e non possono mancare le passeggiate sui prati, nell’orto o semplicemente in giardino. Oppure anche un bel picnic distendendosi sull’erba per potersi godere il calore dei raggi solari.

Solitamente quando ci sono questi momenti, il principale indumento che si indossa sono i jeans, più comodi e con il tessuto più resistente. Nonostante ciò, le macchie verdi causate dal contatto tra i jeans e l’erba rimangono davvero ostinate e difficili da rimuovere.

In realtà però, è incredibile come si possono rimuovere le fastidiose macchie d’erba sui jeans ed ecco i rimedi naturali che stanno spopolando.

Perché le macchie d’erba sono difficili da rimuovere e cosa serve per farlo

Prima di spiegarlo è utile capire il perché le macchie verdi sono così ostinate nel togliersi. Il motivo è dato dalla presenza della clorofilla ed altri composti chimici come le carotenoidi e le xantofille.

Questi tendono ad entrare in profondità legandosi alle fibre del tessuto. Ecco perché è così difficile rimuovere tali macchie. Detto questo, adesso passiamo ad esaminare i metodi attraverso cui si possono rimuovere, in modo naturale, le macchie d’erba dai jeans prima di metterle in lavatrice.

Serviranno una spugnetta abrasiva, il latte, l’albume, la glicerina, l’alcool ed il talco. Poi un po’ di succo di limone e del bicarbonato di sodio insieme all’ammoniaca e all’aceto.

I rimedi naturali da usare prima di mettere i jeans in lavatrice

Ora se la macchia d’erba è recente basterà trattarla solo con l’alcol poi buttargli su il talco e rimuovere tutto con una spazzola. Diversamente, se la macchia è datata e quindi secca, bisognerà intervenite con il succo di limone e il bicarbonato di sodio.

In questo modo, si potrà realizzare un pretrattante naturale per poi lavare i jeans in lavatrice con un risultato stupefacente. Infine, l’ultimo metodo è trattare il tessuto macchiato con un miscuglio particolare.

Ovvero un composto di albume e glicerina in parti perfettamente uguali. Bisognerà strofinare tale composto sulla parte sporca e risciacquare il tutto con il latte freddo e poi si potrà procedere mettendo l’indumento in lavatrice.

Ecco, quindi, che è incredibile come si possono rimuovere le fastidiose macchie d’erba sui jeans ed ecco i rimedi naturali che stanno spopolando.