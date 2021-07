Molti di noi sono decisamente avvezzi ai rimedi casalinghi. Queste soluzioni, infatti, sono piuttosto note e molti di noi le mettono in pratica per testarne l’efficacia. Per lo più si tratta di consigli che arrivano dalle vecchie generazioni. I nonni e le nonne, infatti, tendevano a utilizzare strumenti quotidiani per risolvere i problemi più comuni, risparmiando sia in soldi che in tempo. Ultimamente, in rete, sta girando uno di questi vecchi consigli che riguarda un frutto che molti di noi mangiano spesso. Vediamo di che ambito stiamo parlando.

Chi avrebbe mai detto che una semplice banana potesse risolvere un problema così comune

Il frutto cui stiamo facendo riferimento è, ovviamente, la banana. Molti di noi amano questo alimento e lo consumano anche per le sue proprietà benefiche per l’organismo. Ma non tutti sanno che alcune persone, anni fa, erano solite utilizzare delle banane per riparare dei vecchi CD. Infatti, sembra incredibile, ma a quanto pare si dice che questo frutto potrebbe riparare DVD o CD graffiati. Basterà sapere cosa fare per testare l’effettiva efficacia di questo consiglio che da qualche tempo è tornato in auge.

Come utilizzare una banana per aggiustare il nostro CD graffiato

Secondo la credenza popolare, per prima cosa dobbiamo prendere la buccia della banana. Con quest’ultima, poi, dovremmo provare a strofinare la zona del nostro DVD o del nostro CD rovinata. Successivamente, dovremmo passare uno straccio di cotone dove abbiamo appena strofinato. E, conclusa anche questa operazione, potremo vedere se il nostro CD funziona di nuovo. In alternativa, potremmo usare direttamente la banana, utilizzandone la parte interna e strofinandola con delicatezza, per poi ripulire il tutto eliminando ogni residuo.

Leggendolo potremmo rimanere stupiti. Infatti, chi avrebbe mai detto che una semplice banana potesse risolvere un problema così comune! Questo rimedio casalingo, però, potrebbe davvero funzionare. Ovviamente, per testarlo, prendiamo un dvd di cui ci interessa poco. Magari uno che contiene un film che abbiamo salvato anche su una pennetta o sul nostro portatile. Trovato il CD giusto, testiamo questo rimedio della nonna e vediamo il risultato. Potremmo davvero rimanere sorpresi! E, se non dovesse funzionare, sapremo che sarà meglio spostare il nostro film preferito su un nuovo disco!

Approfondimento

