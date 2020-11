Prendersi cura della propria salute è fondamentale. E questo processo inizia anche quando si è a tavola. I cibi che si mangiano, infatti, possono avere un forte impatto sull’organismo. E questo diventa ancor più importante se si sta affrontando una gravidanza. In quel caso, infatti, bisogna stare attenti e ricordare che la cura del proprio corpo deve essere sempre al primo posto.

Perciò, se si è incinta, si dovrebbe sempre mangiare questo alimento secondo la scienza.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La ricerca concotta dall’Università di Granada

Il consiglio per le donne incinta arriva dalla Dottoressa Cruz E. Garcìa Rodrìguez. La studiosa dell’Università di Malaga, insieme ad altri ricercatori, ha condotto uno studio davvero interessante. Il team ha selezionato delle donne in gravidanza che erano solite consumare poco pesce, dividendole in due gruppi distinti. Quelle appartenenti al primo gruppo hanno dovuto mangiare, per l’esperimento, due porzioni di salmone al giorno. Quelle del secondo, invece, hanno proseguito con la dieta che avevano sempre assunto. I risultati sono stati davvero sorprendenti.

Se si è incinta, si dovrebbe sempre mangiare questo alimento

A ogni partecipante sono stati fatti quattro prelievi durante l’esperimento. E, grazie all’analisi, si è potuto dimostrare quanto il salmone fosse benefico per le donne nel periodo della gravidanza. Infatti, gli studiosi hanno potuto notare che, le future mamme del primo gruppo, presentavano un aumento degli acidi grassi omega-3. Ma non solo. Anche il bambino, grazie alla dieta a base di salmone, raggiungeva facilmente, poco prima del parto, la soglia minima prevista.

Si sta parlando, in questo caso, di un salmone controllato e d’allevamento, quindi sicuro per la salute sia della madre che del bambino. Perciò, bisogna fare attenzione alla scelta che si fa quando lo si compra. Ma, con i giusti accorgimenti, se si è incinta, si dovrebbe sempre mangiare questo alimento! È la scienza a dirlo!

Approfondimento

Filetto di salmone marinato per un risultato succulento e delicato