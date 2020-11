Di origine indiana, gli scacchi sono un gioco di strategia diffusasi in Europa intorno all’anno 1000. Famoso e conosciuto in tutto il mondo, si può praticare ovunque, ma si tratta di un gioco piuttosto complesso.

Per questo gioco bastano una scacchiera di 64 caselle alternate bianche e nere, e le pedine. Le pedine sono in totale 32, 16 per colore, di nuovo bianco o nero. Ma come si gioca a scacchi? Ecco le regole di base.

Preparazione della scacchiera, inizio del gioco e fine partita

I due giocatori posti uno di fronte all’altro devono disporre la scacchiera in modo di avere la casella bianca nell’angolo in basso a destra. Si dispongono quindi le pedine su due file. La prima, partendo dai due angoli esterni, con le torri, poi i cavalli e infine gli alfieri. Nelle due caselle rimaste si dispongono prima la regina, su una casella del suo stesso colore, e nell’ultima il re. La seconda fila verrà occupata interamente dai pedoni. Iniziano sempre i giocatori con le pedine bianche.

La partita si vince quando il re è in scacco matto. Questo accade quando questo non può fuggire o difendersi in alcun modo dall’attacco di una pedina avversaria. Ci si può anche accordare per una parità, soprattutto nel caso in cui non ci siano più abbastanza pedine per effettuare uno scacco matto.

Come si gioca a scacchi, il movimento delle pedine

Ogni pedina si comporta in modo differente. A parte il cavallo, le pedine non possono oltrepassare altre pedine. Si fermano dove termina la loro mossa, dove incontrano un’altra pedina o quando ne mangiano una avversaria e ne prendono il posto.

Il pedone si muove in avanti di una sola casella e non può mai indietreggiare. Mangia però in diagonale, in una delle due caselle laterali poste davanti a sé.

La torre può muoversi di quante caselle si desidera sulle linee ortogonali. Cioè può muoversi in avanti, in indietro o di lato.

Il cavallo deve compiere un angolo retto, cioè si muove ad “L”. Deve avanzare in totale di tre caselle, due in una direzione e poi una nell’altra, o viceversa. Il cavallo è l’unico che può saltare le altre pedine.

L’alfiere come la torre si può muovere di quante caselle vuole, ma solo sulle diagonali. Perciò esso rimarrà sempre sulle caselle dello stesso colore.

La regina è il pezzo più potente, può muoversi in qualsiasi direzione per quante caselle vuole.

Il re è il pezzo più importante. Può muoversi in tutte le direzioni, ma solo di una casella, e mai in una dove sarebbe sotto scacco.