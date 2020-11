In questo articolo vogliamo parlare di cos’è l’hara hachi bu, il segreto dei giapponesi per vivere a lungo ed in buona salute. Consente di vivere oltre i 100 anni!

Ebbene, a chi non piacerebbe arrivare a spegnere le 100 candeline rimanendo in perfetta salute. Secondo la scienza è possibile. Infatti, il limite massimo insito nel nostro DNA consentirebbe di arrivare fino all’età di 120 anni rimanendo in salute. Quello che molti si chiedono, e a cui molti non sanno dare risposta certa, è se esiste un segreto per la longevità.

Accade, infatti, che anche chi conduce una vita sana potrebbe essere stroncato, improvvisamente, da un malore. Insomma, purtroppo, non esiste un modo di comportarsi che garantisce la longevità.

Tuttavia, ci sono delle abitudini che ciascuno può decidere di adottare per incrementare la probabilità di vivere più a lungo.

Vediamo, quindi, cos’è l’hara hachi bu, il segreto dei giapponesi per vivere a lungo ed in buona salute.

La regola dell’hara hachi bu

È risaputo, infatti, che il Giappone è il Paese con il più alto numero di centenari al mondo. Sarebbero addirittura 20 ogni 100.000 abitanti.

Il segreto della longevità in Giappone sta nel fatto che molti rispettano, appunto, la regola dell’hara hachi bu. Secondo questa regola confuciana bisogna mangiare fino a quando non si è sazi all’80%.

Deve, quindi, sempre rimanere un 20% di appetito e non bisogna mai alzarsi da tavola completamente sazi. Anzi, i giapponesi ritengono che trattenersi a tavola, dopo aver saziato i 4/5 del proprio appetito, renda facile cedere alla tentazione di continuare a mangiare per mera ingordigia.

In altre parole, non saziare il nostro appetito per quel 20% costituisce il segreto di una vita longeva.

Chi vive più a lungo

Studi scientifici hanno, altresì, dimostrato che vivono più a lungo i vegetariani rispetto a coloro che mangiano carne. Sono anche maggiormente longeve le persone che restano mentalmente e fisicamente attive e impegnate fino a tarda età.

Abbiamo così svelato cos’è l’hara hachi bu, il segreto dei giapponesi per vivere a lungo ed in buona salute.