Svelato il perché in molte case siciliane ci sono delle pigne in ceramica ornamentali

La Sicilia è un’isola che per molti turisti rappresenta una meta ideale.

Il clima è mite quasi tutto l’anno, perfetto per girare all’aperto nelle varie città.

Ci sono tante spiagge deserte e mozzafiato, un mare cristallino e luoghi ricchi di cultura e dalle origini secolari.

Il cibo siculo, poi, non si dimentica facilmente, così come la generosità dei suoi abitanti, la vitalità dei centri storici e le tante tradizioni.

Nel mondo dell’home decor, inoltre, il fascino siciliano sta sempre più entrando all’interno delle case rendendosi protagonista di pezzi di arredamento e soprammobili unici.

Sicuramente uno di questi si sarà visto almeno una volta durante un viaggio in Sicilia, all’interno di una casa

o tra le botteghe artigiane.

Non sono le Teste di Moro né i carretti siciliani in miniatura o le maioliche da appendere al muro.

In questo articolo andremo, allora, a scoprire di cosa si tratta e perché questo pezzo d’arredamento unico si trova sempre di più nelle case siciliane.

Le pigne in ceramica

Stiamo parlando della pigna siciliana realizzata in ceramica.

Si tratta di un vero e proprio gioiello dell’artigianato siculo, così prezioso perché realizzato interamente a mano.

I ceramisti producono per primi, grazie al tornio, la base d’appoggio e la struttura generale della pigna.

Queste, dopo la fase di asciugatura, vengono unite tra di loro.

Successivamente, con estrema abilità, gli artigiani modellano con la punta delle dita ogni singola escrescenza della pigna fino alla sommità.

Il tocco finale è la tecnica di cottura dello smalto, a più di 900 gradi, nei colori più tradizionali: il blu scuro, il verde ramina, il bordeaux e il bianco.

È facile, poi, imbattersi in pigne non monocromatiche che appartengono alla scuola artigiana di Caltagirone.

In questo caso, di solito sulla base della pigna si trovano i decori tipici con drappi, foglie e intrecci nelle tonalità del giallo, dell’azzurro e del cobalto.

Le pigne solitamente si utilizzano come soprammobili da interno o in giardino, come lampade decorative e si trovano anche sui pilastri d’ingresso delle abitazioni.

Svelato il perché in molte case siciliane ci sono delle pigne in ceramica ornamentali

La pigna in ceramica è, quindi, un oggetto prezioso ed è così diffusa nelle case siciliane per il suo importante significato.

Gli isolani la ritengono un amuleto in grado di proteggere e portare buon auspicio all’abitazione e alle persone che vi abitano.

La pigna, come contenitore dei frutti del Pino, è, infatti, il simbolo della forza vitale e rigeneratrice e della fecondità, per questo spesso si trova nelle camere da letto.

Ma è anche il simbolo dell’immortalità e del potente legame tra il terreno e il divino.

È un vero e proprio portafortuna che augura abbondanza, salute e sprigiona energia.

Ecco, quindi, svelato il perché in molte case siciliane ci sono delle pigne di ceramica ornamentali, una motivazione suggestiva e ricca di meravigliose credenze.

Un consiglio per l’acquisto

Se si volesse acquistare una pigna in ceramica, il suggerimento potrebbe essere quello di mettersi in contatto direttamente con gli artigiani locali.

Molte botteghe, infatti, sono organizzate per la vendita a distanza e per fare spedizioni anche all’estero.

In alternativa, si potrebbe dare un’occhiata a qualche e-commerce di prodotti siciliani e acquistare direttamente online.