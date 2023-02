Le azioni HERA e NEXI continuano a muoversi a braccetto. Riusciranno a risollevarsi insieme?

Negli ultimi mesi le azioni HERA e NEXI non hanno certamente brillato per le loro performance positive. Anzi, in un contesto già ribassista, una settimana fa avevano dato un ulteriore segnale di debolezza a seguito di tre corvi neri che si sono manifestati sui grafici di entrambi i titoli. Ad aggiungere nuova benzina al ribasso potrebbe contribuire un nuovo pattern ribassista apparso alla chiusura della seduta del 20 febbraio.

Le azioni HERA e NEXI continuano a muoversi a braccetto in un contesto molto ribassista

Solo qualche settimana fa avevamo evidenziato come su entrambi i titoli azionari fosse apparso il Three Black Crows, un pattern delle candele giapponesi che si verifica quando gli orsi superano i tori per tre sessioni di trading consecutive. Il pattern si presenta sui grafici dei prezzi come tre candele ribassiste a corpo lungo con ombre o stoppini corti o inesistenti. Trattasi di un pattern di continuazione che secondo la classificazione di Bulkowski ha un’efficacia del 78%.

Come vedremo dai grafici seguenti l’impatto di questo pattern non è stato così dirompente. Adesso, però, un nuovo pattern ribassista, l’engulfing bearish, è apparso sul grafico di entrambi i titoli e potrebbe fare sentire i suoi effetti.

Quali sono i livelli che potrebbero fermare il ribasso e vedere le quotazioni ripartire al rialzo?

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo HERA

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 20 febbraio a quota 2,594 €, in ribasso dello 0.69% rispetto alla seduta precedente.

L’impostazione di HERA è chiaramente ribassista, ma il fortissimo supporto in area 2,549 € sta facendo sentire la sua forza. Per questo motivo fino a quanto il supporto reggerà non si dovranno temere forti accelerazioni ribassiste. Anzi, la prolungata tenuta del supporto potrebbe essere foriera di una forte ripartenza al rialzo. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 2,679 €.

In caso contrario gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

NEXI visto attraverso la lente dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEXI) hanno chiuso la seduta del 20 febbraio a quota 7,696 €, in ribasso dell’1,96% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Per NEXI vale tutto quanto scritto per HERA. In questo caso area 2,549 € è rimpiazzata dal supporto in area 7,592 €