Fino a qualche anno fa la maggior parte delle donne italiane, superati i 50 anni, preferiva portare un taglio corto. Ultimamente invece sempre più donne decidono di tenere i capelli lunghi anche durante la mezza età e di sfoggiare la loro chioma, al naturale o tinta, con grande orgoglio. Ma, ammettiamolo, avere i capelli lunghi a questa età non è come avere i capelli lunghi a 20 anni. Se non sono ben curati, possono addirittura invecchiare il viso o farci sembrare trasandate e poco curate. È per questo che è fondamentale seguire alcuni consigli per sfoggiare con il massimo successo i capelli lunghi anche dopo i una certa età.

Attenzione alla salute dei capelli

La prima regola è assicurarci che i nostri capelli siano robusti e ben nutriti. Con l’età, i capelli tendono a diventare meno morbidi e idratati e una texture rovinata è molto più evidente sui capelli lunghi rispetto a quelli corti. Premuriamoci quindi di fare regolarmente maschere e trattamenti rigeneranti per capelli ed eliminare doppie punte o terminazioni sfibrate appena si presentano. Sono regole fondamentali per apparire belle con i capelli lunghi anche dopo i 50 anni. Detto questo, passiamo ad alcuni consigli più precisi.

Se portiamo i capelli lunghi dopo i 50 anni ecco tre regole fondamentali che ci fanno apparire più giovani e ben curate

Il primo consiglio è di prendere in considerazione l’idea di portare la frangia. Anche se per molte la frangia è sempre stata anatema, in realtà c’è un buon morivo per portarla dopo i 50 anni. I capelli lunghi, infatti, specialmente se molto lisci, rischiano di far apparire il nostro viso più lungo e tirato e quindi di attirare l’attenzione sui segni dell’età. Dopo i 50 anni una frangia ci farà apparire più sbarazzine.

Sì ai tagli scalati

Altra regola: la maggior parte delle donne ha i capelli meno voluminosi superata una certa età. Per mantenere il volume è importante chiedere al nostro parrucchiere un taglio adatto. Prendiamo in considerazione l’idea di fare un taglio scalato che, a meno che non abbiamo i capelli particolarmente fini, ci aiuterà a dare più volume alla chioma.

Un taglio sopra le spalle ringiovanisce

Se portiamo i capelli lunghi dopo i 50 anni dobbiamo far attenzione a scegliere un taglio sbarazzino e giovanile. Per questo, molti stilisti consigliano un taglio appena sopra le spalle, molto più leggero e meno impegnativo rispetto a un taglio più lungo.

