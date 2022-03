Quante volte ci sarà capitato di arrivare all’ora di cena senza nessuna voglia di cucinare? In questi momenti, la soluzione più semplice potrebbe essere quella di andare a mangiare al ristorante, oppure ordinare qualcosa a domicilio. Se però incombe anche l’esigenza di dover risparmiare, bisogna per forza ideare qualche ricetta semplice, da preparare al volo in pochissimi minuti. Sulle nostre pagine, abbiamo spesso consigliato di utilizzare la pasta sfoglia, che, in caso di emergenza, può sempre salvare la cena.

Quest’oggi, però, proporremo un altro piatto davvero super sfizioso, ossia i cannoli di pancarrè farciti. Questi ultimi, oltre ad essere semplici da preparare, sono talmente deliziosi che faranno impazzire chiunque li assaggerà.

Per realizzarli ci serviranno soltanto:

10 fette di pancarrè;

150 g di mozzarella;

passata di pomodoro;

2 uova;

aglio, cipolla, olio EVO, sale;

pangrattato.

Altro che pasta sfoglia, ecco un contorno veramente semplice e veloce, da servire anche a tavola come antipasto

Innanzitutto, prepariamo il classico sugo di pomodoro. In un pentolino, lasciamo leggermente soffriggere uno spicchio d’aglio, insieme ad un trito di cipolla, e versiamo la passata di pomodoro. Regoliamo la sapidità aggiungendo un pizzico di sale, poi insaporiamo con un paio di foglie di basilico e lasciamo cuocere. Una volta pronto il sugo, lasciamolo intiepidire all’interno di una ciotola.

Nel frattempo, adagiamo i nostri pancarrè su un piano di lavoro e, con un mattarello, iniziamo a stenderli. Così facendo, eviteremo che i pancarrè si rompano nel corso della preparazione.

Ora, su ogni quadrato versiamo un cucchiaio di sugo di pomodoro ed aggiungiamo la mozzarella. In questo caso, possiamo utilizzare la mozzarella fior di latte, che contiene meno acqua, o quella classica per pizza. In alternativa, o in aggiunta, possiamo anche incorporare qualche cubetto di scamorza.

A questo punto, possiamo spolverare un po’ di origano, oppure arricchire la farcitura con dell’affettato o un pezzo di wurstel. Chiudiamo i cannoli, sovrapponendo le due estremità e, dopo di che, sbattiamo le uova in una ciotola e versiamo il pangrattato in un piatto.

Ora non ci resta che immergere i cannoli, prima all’interno dell’uovo, poi nel pangrattato. Predisponiamoli su una teglia con carta forno ed inforniamo a 200 gradi per circa 15 minuti, finché non saranno ben dorati. Quindi, altro che pasta sfoglia: con questi cannoli al pancarrè faremo sicuramente un bel figurone, risparmiando anche tempo e denaro.

