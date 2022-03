Le vecchie tazzine di ceramica valgono oro e acquistano nuova vita in casa con queste geniali idee di riciclo creativo

Non sempre abbiamo il coraggio di buttare le tazzine di ceramica datate che, anche se consumate, conservano il fascino della loro particolare bellezza, un po’ come le vecchie signore. A volte sono le uniche superstiti di servizi importanti e sontuosi con cui abbiamo piacevolmente gustato il caffè con gli amici. Ora ci guardano impettite dal ripiano della credenza in ricordo dei bei tempi andati. Anche se non le usiamo più perché spaiate, non osiamo buttarle via. Possiamo tuttavia riutilizzarle per farne oggetti graziosi da usare in casa in mille modi.

Una divertente soluzione

Un’idea simpatica è quella di farne dei coniglietti. Saranno necessari anche dei calzini corti spaiati, delle palline in plastica, del nastro colorato preferibilmente rosa, dei campanellini o altri oggettini decorativi, dei colori a spirito e dell’ombretto per il trucco. È tutto materiale che troviamo per casa. La nostra realizzazione a costo zero sarà pronta in pochi minuti.

Infiliamo una tazzina capovolta nel calzino con il manico che diventerà una simpatica coda. Sulla tazzina infileremo una pallina di plastica tirando bene il tessuto. A questo punto leghiamo strettamente del nastro colorato tra la tazzina e la pallina in modo da separare il corpo dalla testa. Al nastro possiamo infilare un campanellino o altri oggettini che abbiamo in casa. Legheremo un altro pezzo di nastro in alto, sulla pallina, lasciando all’esterno un bordo di tessuto della stessa dimensione della palla, che ci servirà per le orecchie.

Ora con l’ombretto coloriamo le guance del simpatico animale e con un pennarello a spirito nero delineiamo gli occhi, le sopracciglia e la bocca. Delle lunghe ciglia lateralmente agli occhi daranno al coniglietto un’aria romantica e sognante. Le sopracciglia dovranno essere appena tratteggiate, la boccuccia disegnata con due semicerchi che si uniscono sotto il naso. Con un pennarello rosso realizziamo un nasino a forma di cuore. Ora tagliamo a metà il bordo del calzino e partendo dalla punta esterna arrotondiamo le due parti in modo che acquistino la forma delle orecchie. Il nostro coniglietto è pronto. Possiamo completare il decoro realizzando con un pennarello bianco dei puntini sulle gote oppure possiamo aggiungere una rosellina alla base di un orecchio.

Queste realizzazioni si possono usare sulla tavola delle feste come segnaposto o anche in cameretta, appoggiate sul comodino come teneri compagni durante la notte. Oppure per organizzare una caccia al tesoro in giardino o in casa. Ogni coniglietto segnerà una tappa e avrà legato al collo un biglietto con le indicazioni da seguire per trovare il tesoro. In una festa tra bambini regaleranno momenti di puro piacere.

