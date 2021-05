La G.U. n. 39 del 18 maggio scorso ha indetto il concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione di 162 O.S.S. presso gli Ospedali dei Colli, Napoli.

Si tratta degli Operatori Socio Sanitari, cat. BS, ruolo tecnico, unità di personale non dirigenziale ma con profilo professionale. Il concorso era stato già pubblicato sul BURC della Regione Campania l’8 febbraio scorso ed ora finalmente è partito il conto alla rovescia.

Entriamo allora nel vivo e sveliamo i segreti per accedere ai 162 posti di lavoro a tempo indeterminato senza laurea nella città del sole e del mare, della pizza e del saper vivere.

Requisiti generali e specifici di ammissione al concorso

Precisiamo, anzitutto, che il 10% dei posti messi a concorso è riservato al personale interno in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno.

Tra i requisiti generici di ammissione al concorso troviamo la cittadinanza italiana o in uno degli Stati UE, fatte salve le equiparazioni consentite dalla legge. Poi il possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego, il godimento dei diritti civili e politici e il non essere dispensati dall’impiego presso una P.A.

Tra i requisiti specifici di ammissione, invece, anzitutto il possesso del diploma d’istruzione secondaria di 1° grado. Poi è richiesto il titolo specifico di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata. Per chi concorre invece concorre per i posti messi a riserva occorre anche il rapporto di dipendenza.

A tutti i partecipanti è poi richiesto un versamento (non rimborsabile) di 10,32 euro, quale contributo di partecipazione al concorso. Esso andrà fatto mediante bonifico (usando gli estremi indicati in bando) intestato all’A.O. dei Colli.

Termini di presentazione delle domande ai 162 posti di lavoro a tempo indeterminato senza laurea nella città del sole e del mare, della pizza e del saper vivere

Le domande si devono inviare per via telematica al sito dell’A.O. e secondo le modalità minuziosamente indicate in bando.

In sostanza occorrerà dapprima registrarsi al sito aziendale e poi procedere con l’iscrizione online all’avviso pubblico. Quanto invece al termine ultimo di presentazione, esso è fissato alla mezzanotte del 17 giugno prossimo.

La Commissione Esaminatrice disporrà complessivamente, per ogni candidato ammesso al concorso, di 100 punti. Questi saranno così ripartiti: 40 andranno ai titoli, di cui 20 ai soli titoli di carriera. Invece i restanti 60 saranno attribuiti in sede di prove d’esame, e per la precisione metà per la prova pratica e metà per la prova orale.

Nel dettaglio, la prova pratica verterà sull’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. Quella orale prevede un colloquio sulle materie oggetto della prova pratica, elementi di informatica e sulla lingua inglese.

Abbiamo dunque illustrato i dettagli afferenti questi 162 posti di lavoro a tempo indeterminato senza laurea nella città del sole e del mare, della pizza e del saper vivere.