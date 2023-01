Se non vuoi ti venga il raffreddore, ecco cosa dovresti sapere: molti sbagliano perché non lo sanno

Non è un problema di significativa gravità, ma è sicuramente fastidioso. Tutti cercano il modo di evitarlo, ma uno degli errori più gravi è affidarsi alle dicerie popolari. Ecco quali sono le indicazioni che, invece, provengono dalla scienza.

“Se prendi freddo, ti verrà una raffreddore”. Si tratta di una di quelle frasi che tutti avranno sentito o detto. Un’espressione che è anche frutto di una concezione popolare secondo cui le alte temperature favoriscono l’insorgenza del raffreddore. Ma quali sono davvero le cause del raffreddore? Come lo si può evitare e quali potrebbero essere i rimedi?

Se non vuoi ti venga il raffreddore, attento alle credenze sbagliate

Per rispondere a queste domande, quantomeno in linee generali, serve raccogliere le indicazioni della scienza. Un presupposto essenziale per chiarire in maniera definitiva che il raffreddore non viene perché si prende freddo. O meglio l’associazione con le basse temperature è da considerare indiretta.

Ciò che si inquadra come sintomi del raffreddore non sono una reazione del corpo alle sollecitazioni del freddo. Il raffreddore, in genere, è causato da un virus che si trasmette con i contatti interpersonali. Si tratta per lo più dei cosiddetti rinovirus.

Naso che cola: ecco perché potrebbe succedere

Se si ha il naso che cola è probabile che si sia entrati in contatto con minuscole particelle di saliva o secreto nasale provenienti da una persona che ha il raffreddore. L’altra relazione con il freddo è che, secondo quanto spiegano alcune fonti scientifiche, le vie respiratorie avrebbero una minore capacità immunizzante.

Durante la stagione invernale, inoltre, si sta molto di più in ambienti chiusi. Inevitabilmente l’aria che si respira potrebbe essere interessata dalla presenza di agenti contagiosi. Il rischio, ad esempio, cresce nel caso in cui si prendano dei mezzi pubblici o si vivano situazioni di particolare affollamento.

Paradossalmente si rischia di più in un ambiente in cui l’aria non ha ricambio, che all’esterno. Cambiare l’aria, dunque, in un ambiente molto frequentato è uno dei rimedi per limitare il rischio di diffusione del raffreddore.

Ovviamente, se fa freddo, resta consigliabile e auspicabile coprirsi per evitare altri disagi che potrebbero derivare dalle basse temperature.

Altri metodi su come evitare il raffreddore

Altri metodi da utilizzare se non vuoi che ti venga il raffreddore e per limitare i rischi sono del tutto simili a quelli che sono stati spesso citati in questi ultimi anni. Ad esempio, si dovrebbero lavare spesso le mani (venute a contatto con superfici di uso collettivo) o c’è chi cita anche la possibilità di usare la mascherina nei luoghi affollati.

Per fortuna il raffreddore è decisamente un problema più gestibile rispetto a ciò che è stato il Covid, soprattutto nei primi mesi della pandemia.

Rimedi contro il raffreddore

Il raffreddore è soprattutto un fastidio, uno dei disturbi con cui capita periodicamente di convivere.

Tant’è che in molti casi passa spontaneamente entro pochi giorni e dopo ci si sentirà nuovamente in forma. Ovviamente sul mercato si possono trovare diversi farmaci con cui si possono gestire le ostruzioni nasali e eventuali sintomi di contorno (dolori e febbre).

Meglio, ovviamente, sempre sentire sempre il parere del proprio medico, evitando il fai da te.

Il quadro, però, è chiaro: se non vuoi ti venga il raffreddore, non basta coprirsi ma ci sono una serie di cose che è bene avere ben presenti.