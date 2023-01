Se hai disturbi alla tiroide occhio a questi cibi da limitare e all’uso di altri prodotti

Il nostro corpo sarebbe regolato da tanti organi e ghiandole. In particolare vi è la tiroide che svolgerebbe compiti importanti. Alcuni cibi e altro potrebbero influenzare il suo funzionamento, specialmente in alcuni casi che adesso spiegheremo.

Il corpo umano presenta meccanismi fisiologici complessi. Tra le ghiandole che svolgerebbero funzioni importanti vi è la tiroide. La sua forma somiglierebbe a quella di una farfalla e si troverebbe tra laringe e trachea. I suoi ormoni avrebbero un ruolo importante nella crescita, sul metabolismo e sulla regolazione della temperatura.

I disturbi principali legati a questa ghiandola sarebbero due:

con l’ipertiroidismo si ha una eccessiva produzione ormonale;

si ha una eccessiva produzione ormonale; l’ipotiroidismo, invece, si caratterizza dal ridotto rilascio di ormoni tiroidei.

Alcuni sintomi dell’ipertiroidismo potrebbero essere un’evidente perdita di peso, palpitazioni, irritabilità. Al contrario, se le funzioni della ghiandola sono minori avremmo un aumento di peso, freddo, stanchezza e anche cattivo umore e poca concentrazione.

Dobbiamo sapere che c’è un elemento minerale molto importante per il corretto funzionamento della tiroide. Parliamo dello iodio. In un individuo sano l’apporto giornaliero sarebbe di circa 150 microgrammi. In base alla diagnosi dello specialista a cui ci rivolgeremo, potremo sapere se dobbiamo aumentare o ridurre alimenti ricchi di iodio.

Nel caso fossimo ipertiroidei oltre alla cura farmacologica il medico ci consiglierà probabilmente una dieta.

Se hai disturbi alla tiroide occhio a questi cibi ricchi di iodio

Sarebbe utile conoscere i cibi in cui lo iodio è presente.

Innanzitutto in commercio abbiamo sale iodato e normale. Presenterebbero iodio tra molti i seguenti alimenti:

pesce azzurro (come sarde, sgombro e alici);

(come sarde, sgombro e alici); molluschi ;

; crostacei (tipo gamberi, aragoste);

(tipo gamberi, aragoste); la frutta secca (noci, pistacchi, anacardi ecc.);

(noci, pistacchi, anacardi ecc.); cereali integrali;

fegato;

carne rossa;

rossa; latte e latticini;

uova.

Si tratterebbe, quindi, di molti alimenti importanti per l’apporto di tanti nutrienti, non solo di iodio.

Altri accorgimenti

Aggiungiamo anche la soia, spinaci e frutti come i mirtilli e le pesche. In particolare, meglio evitare i centrifugati di ortaggi come il cavolo e il broccolo, perché in questo caso apporterebbero più sostanze dette gozzogeni. Sarebbe preferibile consumarli cotti e in quantità limitata in base ai consigli del medico. Se hai disturbi alla tiroide occhio a questi cibi, quindi.

A tutto ciò bisognerebbe aggiungere un avvertimento. Ci sarebbero infatti da considerare gli integratori. A volte se ne fa uso per dimagrire o per combattere la cellulite. Purtroppo in alcuni prodotti potrebbero esserci sostanze da evitare se si soffre di ipertiroidismo. Pensiamo soprattutto alla presenza di fucus, alga wakame e altri tipi di alga marina. Attenzione anche ai prodotti cosmetici come le creme da massaggio. Sarebbe sempre consigliabile leggere bene le etichette.