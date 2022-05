Negli ultimi anni c’è una pietanza che ha letteralmente spopolato in tutto lo Stivale, la pinsa. Questo piatto, in realtà, è molto antico e appartiene alla tradizione romana e ricorda la pizza, sia a livello estetico che nel sapore. I contadini che producevano e vendevano la farina, tenevano per sé gli scarti, invece di sprecarli trovarono un modo per riutilizzarli abilmente. Le farine integrali, o più grezze, invendute, diventarono un prodotto per realizzare un incredibile impasto a lunga lievitazione.

3 ricette per farcire e condire la pinsa precotta e 3 segreti per preparare un impasto perfetto

Il termine proviene dal latino e tradotto vuol dire schiacciare o allungare, proprio per la forma che assume alla fine ed era per i romani come il pane, adatto ad accompagnare altri alimenti. Questa sorta di focaccia croccante e friabile era principalmente condita con semplice olio ed erbe aromatiche. Addirittura Virgilio, nell’Eneide, sembrerebbe parlare di questa pietanza, descrivendola come una focaccia realizzata con ingredienti poveri, acqua e sale.

Con il tempo anche questo piatto ha subito un’evoluzione, soprattutto per quanto riguarda il condimento, mento l’impasto rimane più o meno invariato. Oggi i supermercati propongono la pinsa precotta nel banco frigo o dei surgelati, dando la possibilità di condirla a nostro piacimento. Vediamo, perciò, 3 ricette per farcire e condire la pinsa precotta e proporla in tavola.

Potremmo prendere ispirazione dallo sfincione, di tradizione siciliana, creando una farcitura ricca di sapori ma anche semplice ed economica. Sbollentiamo leggermente una cipolla, tagliamola a pezzi e poi facciamola rosolare insieme ad olio e qualche acciuga. Aggiungiamo dell’acqua e della passata di pomodoro, sale e pepe. Dopo 15 minuti potremo spegnere la fiamma, a freddo inseriamo dei pezzi di caciocavallo. Spargiamo il condimento sopra la pinsa e della mollica e inforniamo.

Idee e consigli

Se non abbiamo molto tempo, prepariamo un condimento a crudo, da mettere sopra la pinsa già cotta in forno. Basterà condire della rucola e gamberetti sbollentati con olio e sale, stendiamoli sulla focaccia e aggiungiamo del succo di limone, un’idea perfetta per l’estate.

Per i vegetariani, invece, usiamo delle fette di scamorza e delle zucchine grigliate, o cotte in padella, per farcire la pinsa prima di infornarla e cuocerla per 15 minuti circa.

Preparare un impasto perfetto non è impossibile, ma non è neanche così scontato. Il segreto principale per ottenere una pinsa croccante e leggera, è usare farina di riso, frumento e soia, usando il semolino di riso per stenderla.

Il secondo step è usare il lievito madre, senza eccedere nelle dosi, per poi affrontare una lunga lievitazione. Infine, non sottovalutiamo l’importanza dell’acqua nell’impasto che dovrebbe essere dell’80% circa rispetto alla quantità totale di farina.

