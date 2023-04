Per addominali forti e pancia piatta, basta questo antico esercizio. Lo conoscono Kate Hudson e Miranda Kerr. Potrai dire addio ai crunch

Molti penseranno che per avere degli addominali forti ed una pancia piatta bisogna fare degli esercizi particolarmente impegnativi come i crunch. Invece dall’antica scienza dello yoga, ripresa poi anche dal fitness, arriva un esercizio molto semplice noto come l’esercizio del vuoto addominale.

Si tratta di un esercizio che figura anche nella routine d’allenamento di grandi star, che hanno scelto l’antica disciplina dello yoga, come base di preparazione fisica. Ma vediamo in che cosa consiste.

Un esercizio che viene dallo yoga

Lo yoga è la più antica disciplina fisica che è arrivata a noi dopo millenni. Anzi nel corso del tempo è stata perfezionata e adattata anche alle esigenze della vita moderna. Ci sono stati degli yogi che hanno lasciato l’India, terra d’origine di questa disciplina, per farla conoscere in America e in Europa. Un esempio fra tutti è Yogananda l’autore del bestsellers mondiale Autobiografia di uno yogi.

Attraverso gli esercizi fisici dello yoga, si riesce ad equilibrare anche la mente. Tutti possono praticare questa antica disciplina ed è indicata per mantenersi in forma anche ad una certa età. In effetti non si tratta di sport che richiedono movimento e pratica all’aperto. Piuttosto di posizioni fisiche che si eseguono sul posto. Tuttavia queste semplici posizioni mettono in moto una serie di energie che poco alla volta regalano un fisico flessibile, eliminando dal corpo i blocchi energetici. Per coloro che non sono autonomi allora la visione di questo genere di film permette di ottenere dei benefici.

Per addominali forti e pancia piatta eseguiamo il vacuum addominale

Molti amanti dell’esercizio fisico hanno incluso degli esercizi yoga all’interno del loro programma di allenamento. Anche i VIP come Kate Hudson e Miranda Kerr praticano lo yoga, che ha il vantaggio di mantenere corpo e mente giovani. Tra l’altro si sono accorti che basta un semplice esercizio per avere ottimi addominali e migliorare anche la postura.

L’esercizio del vuoto addominale è un antico esercizio dello yoga, passato anche al pilates. Nello yoga l’esercizio è noto con il nome di Uddiyana Bandha, che tradotto significa “Volare verso l’alto”, riferito al movimento dell’ombelico che si sposta all’indietro. La sua caratteristica è di massaggiare i vari muscoli addominali attraverso il movimento del respiro.

Si tratta perciò di una tecnica molto dolce che procura dei notevoli benefici. Tra questi anche un miglioramento posturale, agendo sulla parte lombare della colonna.

Ma come mai si è scelto di inserire in un allenamento di fitness questo esercizio dello yoga. In effetti gli esercizi classici per rafforzare gli addominali, come i crunch, mettono sotto sforzo il pacco addominale, cosa che potrebbe portare a qualche inconveniente. L’esercizio del vuoto addominale invece non esercita alcuna pressione sui muscoli, perché si tratta di movimenti legati alla respirazione. Invece di mettere sotto pressione i vari muscoli, si crea l’effetto contrario di eliminare cioè ogni pressione, creando il vuoto. Vediamo allora come si esegue questa tecnica.

Come si esegue il vacuum addominale

Va detto che non bisogna mai forzare durante l’esecuzione e fermarsi sempre lì dove al punto in cui si avvertono disagi. Per addominali forti e pancia piatta, stendiamoci a terra supini e pieghiamo le gambe tirando i piedi, che poggiano a terra, verso il bacino. Questa posizione dà il vantaggio di appiattire già naturalmente il nostro pacco addominale. A questo punto inspiriamo senza forzature e poi, espirando, portiamo l’ombelico verso la colonna vertebrale. Finita l’espirazione, riprendiamo l’inspirazione, senza creare pause, riportando l’ombelico alla sua posizione naturale.

Vi sono anche versioni più evolute di questo esercizio. In ogni caso è sempre meglio rivolgersi ad una persona esperta, soprattutto se il nostro fisico non è in perfetta forma.