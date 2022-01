I cellulari fanno parte del nostro quotidiano e questo è certamente innegabile. Lo smartphone, infatti, ci segue ovunque decidiamo di andare ed è diventato, in qualche modo, il nostro scrigno dei segreti. Proprio come si racconta nel film Perfetti Sconosciuti, infatti, il telefono è una sorta di baule, in cui decidiamo di inserire ogni nostro pensiero, ogni appuntamento e ogni documento importante che riguarda la nostra vita. Ma, data la sua importanza soprattutto a livello quotidiano, è fondamentale prendersene cura e conoscere ogni sua minima funzione per poterlo sfruttare al meglio.

Se non ricordiamo la password del cellulare smettiamo di disperarci perché c’è un modo semplicissimo per riottenerla

Dunque, ciò che dovremmo sempre fare è assicurarci che il nostro telefono stia funzionando nel modo giusto e sia accessibile. La prima cosa da fare per farlo durare il più a lungo possibile è ovviamente capire come caricarlo. E in questo nostro precedente articolo, spieghiamo un errore che tantissimi compiono in questo campo e che potrebbe danneggiarlo, facendoci perdere così tutte le note e i documenti che conserviamo in esso. Altra cosa che dobbiamo controllare è che il telefono sia sempre libero e mai controllato da nessuno. E anche in questo caso, abbiamo dato un consiglio su come capirlo e, se fosse necessario, su come risolvere il problema in questo altro articolo. Oggi, invece, ci concentriamo sulla sua accessibilità. Per usare il cellulare ed essere certi di poter accedere a tutti i nostri dati, infatti, dobbiamo necessariamente conoscerne la password.

Password dimenticata, ecco come risolvere il problema per poter nuovamente accedere al nostro cellulare

Come abbiamo appena sottolineato, quindi, per accedere ai dati conservati sul nostro smartphone dobbiamo avere la password. Ma sappiamo bene quanto spesso sia facile dimenticarla. Abbiamo così tanti codici per ogni tipo di funzione che spesso questi si accavallano e non è difficile iniziare a confonderli. Se comunque dovessimo aver dimenticato la password del nostro telefono, nessuna paura. In questo nostro articolo diamo un consiglio su come recuperarla. E, se questo non dovesse funzionare, cerchiamo di studiare bene il nostro dispositivo. Diverse marche di cellulari, infatti, presentano un’opzione piuttosto interessante, nota ai più con il nome di Recovery.

Si tratta di un’impostazione predefinita, già presente su alcuni telefoni prima ancora della vendita. Se il nostro dovesse avere questa funzione, allora ci basterà spegnerlo come prima cosa. Successivamente, riaccendiamolo premendo il tasto per alzare il volume, il tasto Home e quello di accensione. Dovrebbe aprirsi una schermata in cui, seguendo le istruzioni avanzate, si potrà ripristinare la password. Se, invece, non dovessimo riuscire da soli, potremmo rivolgerci a qualsiasi centro specializzato. In questo modo, potremo capire se il nostro cellulare dispone di Recovery e, soprattutto, potremo chiedere aiuto per usarlo. Dunque, ora è certo. Se non ricordiamo la password del cellulare smettiamo di disperarci perché c’è un modo semplicissimo per riottenerla.