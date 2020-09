Con l’aiuto degli Esperti di Proiezionidiborsa capiremo come fare a recuperare il pin se si dimentica la password del cellulare. Può accadere a chiunque di non ricordare i codici di ingresso per avviare il telefono. Soprattutto di questi tempi in cui il consumatore deve tenere a mente una serie di password per svolgere la mansioni più comuni e quotidiane. Occorre il pin per il prelievo allo sportello bancomat, per l’accesso ai servizi online di INPS, Agenzia delle Entrate, home banking e tanto altro. A tal proposito ai Lettori più anziani potrebbe tornare utile l’articolo “Come richiedere e recuperare le credenziali Spid in caso di smarrimento”.

I più giovani ricordano con facilità la password del telefono perché per essi il cellulare rappresenta una sorta di centro di gravità attorno a cui ruotano. A ciò si aggiunga che non hanno ancora bisogno di utilizzare tanti altri codici di ingresso come accade invece agli utenti adulti. Spiegheremo dunque come fare a recuperare il pin se si dimentica la password del cellulare soprattutto ai Lettori di una certa fascia d’età. Siamo quasi sicuri che adolescenti e giovani siano in grado di sbloccare il cellulare anche tramite il semplice passaparola. Veniamo dunque in soccorso di chi invece ha urgenza di usare il telefono ma non ricorda più le cifre da inserire per lo sblocco.

Come fare a recuperare il pin se si dimentica la password del cellulare

Se il vostro cellulare ha un sistema operativo Android dovete ricorrere al sistema antifurto che si trova su Google alla voce “Trova il mio dispositivo”. Ciò è possibile tuttavia solo nel caso in cui ricordiate la password di accesso all’account Google. In caso contrario, potrete facilmente recuperare questo codice di ingresso servendovi delle funzioni di emergenza che troverete su Google.

Dopo il collegamento a “Trova il mio dispositivo” bisogna cliccare sull’icona “Resetta dispositivo”. Conviene ricordare che avviando questa procedura l’utente perderà tutti i dati e le informazioni presenti sul dispositivo. Ciò perché resettando il sistema, il cellulare torna allo stato iniziale del momento dell’acquisto. L’utente che resetta così il sistema elimina la precedente password e può nuovamente configurare il cellulare con l’inserimento di un nuovo codice segreto.