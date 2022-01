Sappiamo bene quanto il riciclo creativo possa tornarci utile in ogni aspetto della vita. Soprattutto, conservare e riutilizzare gli scarti può essere utilissimo in cucina, in particolar modo quando si parla di alimenti. Siamo abituati a gettar via le parti che non mangiamo di ogni cibo eppure, se capissimo come sfruttare al meglio tutto ciò che decidiamo di buttare nella spazzatura, probabilmente smetteremmo. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo spiegato quanto potesse essere utile conservare le foglie del sedano. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo indicato un riutilizzo davvero geniale della buccia di arancia, che sicuramente ci darà una grandissima mano in casa.

Le buttiamo via senza rimorsi ma non dovremmo perché le bucce di mela possono rivelarsi utilissime in cucina

Oggi vediamo come riutilizzare, invece, un altro scarto che consideriamo inutile e che spesso finisce direttamente nella spazzatura. Infatti, le buttiamo via senza rimorsi ma non dovremmo perché le bucce di mela possono rivelarsi utilissime in cucina. Forse non tutti lo sanno, ma questo scarto, in realtà, può essere un grandioso ingrediente per preparare dei deliziosi muffin da servire a colazione o come dessert. Dunque, mettiamo da parte tutte le bucce di circa 3 o 4 mele che abbiamo mangiato e, assieme da esse, procuriamoci:

100 gr di farina integrale;

200 ml di latte di riso;

40 gr di sciroppo d’agave;

2 cucchiai di olio di semi di girasole;

1 limone;

½ busta di lievito per dolci;

sale.

Ecco la ricetta dei muffin in cui potremo usare le nostre bucce di mela non buttandole più

Dunque, per prima cosa prendiamo le nostre bucce di mela e inseriamole nel frullatore. Aggiungiamo poi la scorza del limone, precedentemente tagliato e avviamo l’elettrodomestico fino a quando i due ingredienti non si saranno amalgamati. Intanto, in una ciotola, versiamo lo sciroppo, il latte, il lievito, la farina, un pizzico di sale e, infine, le nostre bucce appena frullate. Mescoliamo con cura il tutto con una frusta elettrica. Quando vedremo che ormai gli ingredienti si presenteranno come un impasto perfetto e liscio, allora potremo metterlo con delicatezza nelle formine fatte appositamente per i muffin. Infine, inforniamo (facendo attenzione a scaldare precedentemente l’elettrodomestico) per una mezz’oretta a 180°C. Et voilà. I nostri muffin saranno una delizia e tutto grazie soprattutto a quelle bucce di mela che stavolta abbiamo deciso di non buttare nel cestino.

