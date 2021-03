Un’azione che praticamente compiamo tutti i giorni è quella di ricaricare il cellulare. Molti di noi, addirittura, portano il caricabatterie ovunque. Questo per essere certi di non rimanere senza telefono quando si è ancora fuori casa. Si tratta sicuramente di una buona idea, ma bisogna fare davvero attenzione ai luoghi in cui decidiamo di aumentare la batteria del nostro telefono. Infatti, non tutti sono esattamente sicuri. E forse non molti lo sanno, ma c’è una pessima sorpresa in agguato per chi carica il cellulare in questo modo.

Caricare lo smartphone in luoghi pubblici, facciamo attenzione

Caricare il cellulare dovrebbe essere un’azione semplice. Ma sembra che la realtà sia un’altra. In questo precedente articolo del nostro team, abbiamo sottolineato un’altra pratica da evitare quando si attacca il telefono al caricabatterie. E oggi vogliamo presentarne un’altra, altrettanto pericolosa. Si tratta dell’attaccare il cellulare alla batteria in luoghi pubblici. In tantissimi di noi lo fanno. In un bar, in un ristorante, all’aeroporto. Ma c’è una pessima sorpresa in agguato per chi carica il cellulare in questo modo. Vediamo di cosa si tratta più nel dettaglio.

Il juice jacking, ecco qual è il rischio che corriamo

Dunque, sappiamo perfettamente che ormai quasi tutti i bar, i ristoranti e i luoghi pubblici hanno delle prese che ci permettano di caricare il telefono. Soprattutto quelle costituite solo dall’entrata USB, di ultima generazione. Fin qui nessun problema. Ma il pericoloso nasce quando questi alimentatori vengono utilizzati per scopi criminali. In questo caso, si tratta di juice jacking. È una pratica piuttosto comune purtroppo, che consiste nel rubare informazioni e dati dai cellulari attraverso i punti di ricarica USB. Ricaricando il cellulare in questo modo, i dati personali (soprattutto bancari) potrebbero essere clonati in pochi minuti. Per evitare il rischio, sarebbe meglio evitare queste prese pubbliche, nonostante non tutte ovviamente siano soggette a questo tipo di truffa. E, se non possiamo evitarlo, basterà spegnere il telefono mentre lo ricarichiamo.