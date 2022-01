Quando è tempo di pulizie domestiche, prima di spendere svariati euro in prodotti come detersivi e sgrassatori, possiamo provare con ciò che abbiamo in casa. Spesso i rimedi fai da te possono risultare i migliori, oltre che i più economici.

Una pulizia domestica particolarmente difficile è scrostare i lavandini di casa dal calcare. Il calcare può essere un vero tormento. Può attaccare i rubinetti della cucina, del bagno, della vasca e della doccia. Esistono, però, alcuni rimedi eccellenti contro il calcare. Uno di questi è senza dubbio l’aceto, come abbiamo già visto in passato. Ma quasi nessuno pensa che degli alleati fondamentali nella lotta contro il calcare possono essere i sottaceti, o meglio, il liquido dei sottaceti. Molti lo buttano ma questo scarto alimentare potrebbe eliminare facilmente il calcare facendo risplendere i nostri rubinetti in un’unica passata. Vediamo di seguito come utilizzare il liquido dei sottaceti nelle nostre pulizie domestiche. Guadagneremo tanto tempo e altrettanto denaro.

Eliminare il calcare dai rubinetti del bagno e della cucina è una missione quasi impossibile. Anche utilizzando appositi detersivi, disfarsi definitivamente di incrostazioni e aloni è davvero difficile.

Può venirci in soccorso un rimedio fai da te a cui difficilmente penseremmo: utilizzare il liquido dei sottaceti per far risplendere i rubinetti.

Il liquido dei sottaceti, infatti, è composto quasi del tutto di aceto. Dunque, proprio come l’aceto, ha un incredibile potere sgrassante che possiamo utilizzare a nostro vantaggio. Per questo, d’ora in avanti, quando apriamo un barattolo di sottaceti ricordiamoci di non buttare mai il liquido in cui sono conservati. Raccogliamolo in un recipiente e utilizziamolo come nostro fondamentale alleato nelle pulizie di casa.

Per utilizzare appieno la forza del liquido dei sottaceti non dobbiamo far altro che conservarlo in un recipiente. Quando ne abbiamo bisogno, inumidiamo una spugna con il liquido conservato. Dopodiché, strofiniamo la spugna sui rubinetti incrostati con il calcare. Nel giro di poche passate dovremmo già notare la differenza.

Alcuni potranno obiettare chiedendo se rimane un odore poco gradevole sui rubinetti. Per ovviare a questo lecito dubbio, possiamo semplicemente utilizzare un po’ di limone, o un olio essenziale a nostro piacimento. Aggiungiamone qualche goccia al liquido dei sottaceti per smorzarne l’odore. Così rimarrà solo un odore fresco di pulito.

