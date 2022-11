La pubblicazione dei dati relativi ai primi nove mesi del 2022 le azioni Leonardo sono andate incontro a un tracollo come non si vedeva da anni. Era dal marzo 2020 che non si vedeva una perdita così elevata (superiore al 7,7%) in una singola giornata. Sempre dallo stesso periodo non si vedeva un ribasso settimanale così importante. Tanto che il titolo era stato uno dei peggiori della settimana. Tuttavia, dopo la grande paura le azioni Leonardo potrebbero essere sul punto di ripartire al rialzo.

Un aiuto in tal senso potrebbe arrivare dalla situazione di tensione a livello mondiale che sta rilanciando la corsa agli armamenti. Un settore all’interno del quale Leonardo ha un peso, dopo i colossi a stelle e strisce, molto importante. A questo proposito il segretario generale della NATO Stoltenberg ha dichiarato che gli alleati potrebbero decidere di spendere di più per la difesa rispetto all’attuale obiettivo del 2% della produzione nazionale quando si riuniranno per il prossimo vertice a Vilnius nel luglio 2023.

Musica per le orecchie non solo di Leonardo, ma anche di Fincantieri. L’Italia, infatti, è tra i 100 maggiori produttori di armi con due società: Leonardo e Fincantieri (che produce anche navi civili) in 13° e 47° posizione.

Le interessanti prospettive per il titolo si traducono in ottime raccomandazioni da parte degli analisti. Il prezzo obiettivo medio che si ottiene a partire dalle loro raccomandazioni, infatti, esprimono una sottovalutazione del 70% circa.

Dopo la grande paura le azioni Leonardo potrebbero ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 24 novembre in rialzo dello 0,77% rispetto alla seduta precedente a 7,588 euro.

Il titolo potrebbe essere sul punto di partire prepotentemente al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno superato al rialzo la resistenza in area 7,564 euro. Qualora questo break rialzista dovesse essere confermato, allora il titolo potrebbe partire verso l’obiettivo più probabile in area 8,472 euro (I obiettivo di prezzo). Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 7,91 euro.

La resistenza in area 8,472 euro, poi, potrebbe avere un’importante fondamentale per il futuro di breve termine. Come si vede dal grafico, infatti, già in passato questo livello ha frenato l’ascesa del titolo. Una chiusura superiore a questo livello, quindi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento di area 9,942 euro, prima, e di area 11,412 euro, poi.

Una ripresa del ribasso, invece, potrebbe essere anticipata da una chiusura giornaliera inferiore a 7,564 euro.