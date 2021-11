Riguardando a distanza di un anno le previsioni dell’oroscopo di questo 2021, due segni avrebbero dovuto fare la differenza: Leone e Ariete. In teoria le stelle avrebbero dovuto proteggere i nati sotto questi segni per gran parte dell’anno. Addirittura, mentre il Leone la fortuna avrebbe dovuto conquistarsela, all’Ariete sarebbe letteralmente caduta in braccio. Ma occhio che potrebbe esserci un colpo di scena clamoroso per un segno sottovalutato per tutto l’anno. Se Leone e Ariete erano i favoriti 2021 attenzione che questo segno passerà il fine anno travolto dalla fortuna. Proprio in queste ore dovrebbero cambiare i favori delle stelle e baciare tutti i nati di questo segno.

Un Capodanno di fuoco per lo Scorpione

Un segno zodiacale davvero particolare quello dello Scorpione. Abituato spesso a non lanciarsi troppo nell’arena delle sfide e delle competizioni. Preferisce le cose sicure e porti maggiormente tranquilli, ad acque agitate e potenzialmente pericolose. Molti nati sotto questo segno amano vivere nel disordine, che per loro è invece il principio dell’ordine. Il bello è che, pur sentendosi persone assolutamente normali, spesso dimenticano di avere una marcia in più. E scorrendo la lista dei grandi personaggi della storia, ci sono degli Scorpioni che hanno davvero rappresentato un mix di talento davvero sorprendente.

Talento puro e fascino infinito

Uno degli Scorpioni più famosi della storia è forse il calciatore ancora oggi più conosciuto del mondo: Pelè. Ma pensiamo che di questo segno fanno parte anche due geni assoluti nelle loro discipline: il pittore Pablo Picasso e il regista Martin Scorsese. Ma, le cronache mondane non dimenticheranno mai uno degli Scorpioni più famosi in assoluto: la meravigliosa e sfortunata Grace Kelly. La favola della bravissima attrice di Hollywood diventata principessa e poi scomparsa prematuramente nel fiore degli anni.

Se Leone e Ariete erano i favoriti 2021 attenzione che questo segno passerà il fine anno travolto dalla fortuna

Tornando alle fortune di fine anno, occhio che potrebbe bussare alla porta degli Scorpioni la Dea Fortuna. Portando con sé un sacco di doni insperati e sostituendosi a Babbo Natale. Innanzitutto, il pianeta per eccellenza del combattimento, cioè Marte, favorirebbe la sfida. Una sfida che il Dio della guerra romano avvantaggerebbe grazie a un coraggio e una determinazione mai visti prima. Secondo gli astri in questi ultimi giorni dell’anno i nostri Lettori dello Scorpione dovrebbero tirar fuori armatura e spada e mettersi a combattere, raggiungendo il successo. Potrebbero infatti aprirsi degli scenari incredibili, con dei cambiamenti epocali nella loro vita.

