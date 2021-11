Si scaldano già i motori per capire quale sarà il segno più fortunato del 2022. Ma sbaglia chi pensa che il 2021 non possa riservare ancora un colpo di coda fortunato. Anzi, alle volte proprio le ultime settimane dell’anno sono quelle più prodighe di eventi positivi. Non solo fortuna e denaro a breve per questi 3 segni che avranno anche una piacevolissima sorpresa. Giusto per non essere solo materialisti. Vediamo assieme il podio di questi multi-fortunati.

Guida la classifica l’Acquario

Leggere l’oroscopo e cercare di capire quale sarà il segno più fortunato, potrebbe non essere così semplice. Sotto il termine “fortuna”, infatti potrebbero nascondersi tanti fattori. Qualcuno potrebbe ritenersi fortunato in amore, altri in denaro, altri ancora nella carriera lavorativa. Senza contare coloro che non pensano ai beni materiali e sperano nella salute e nel benessere. Sicuramente però le stelle indicherebbero come il segno più fortunato di queste ultime settimane l’Acquario. Secondo le previsioni quasi tutti gli ostacoli verrebbero rimossi sul proprio cammino, con una possibile sorpresa finale. Gli Acquari che affronteranno coraggiosamente queste ultime sfide dell’anno avrebbero di fronte una incredibile e possibile rivoluzione della propria vita.

Non solo fortuna e denaro a breve per questi 3 segni che avranno anche una piacevolissima sorpresa

Come abbiamo visto nei giorni scorsi una vera e propria pioggia di denaro potrebbe travolgere questi 5 segni nelle prossime settimane. E l’Acquario è tra questi. Ma la sorpresa più piacevole per questo segno sarà il prosieguo della buona sorte probabilmente anche per il 2022. Soprattutto, anticipando già il prossimo anno, nel secondo semestre. In questo senso sarebbero favoriti tutti i segni di fuoco, ma in modo particolare proprio il Sagittario. Questo segno godrebbe infatti dell’aiuto delle stelle anche in amore, sfide lavorative e salute.

Tante possibili sorprese ma attenzione agli imprevisti

C’è un altro segno che potrebbe fare una testa di ponte fortunata tra la fine di questo 2021 e l’inizio del 2022. Parliamo dei Pesci. Grazie alle influenze di Marte, Venere e Giove, questo segno parrebbe uno dei più fortunati nei prossimi mesi. Ma come dicevano gli antichi romani “la fortuna aiuta gli audaci” e, quindi i Pesci, la buona sorte dovranno conquistarsela. Soprattutto se vorranno risolvere delle beghe in famiglia. Ma la sorpresa più che positiva di questo segno sembrerebbe venire dal Mondo del lavoro. Qui potrebbero davvero ritagliarsi delle soddisfazioni economiche molto interessanti. Attenzione, però come dicevamo, che gli astri consigliano di affrontare le sfide forti di una situazione famigliare tranquilla. Solo allora i nostri Pesci potranno dedicarsi con successo a tutte le sfide che vorranno.

