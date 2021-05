Un giardino pieno di fiori è un’ottima cartolina di presentazione per ogni proprietario di casa. Acquistare centinaia di piante fiorite richiede però un sacrificio economico non indifferente. Per questo motivo la Redazione vuole mostrare come riprodurre uno dei fiori più belli di sempre: la peonia. Questa è l’operazione più difficile nella coltivazione delle peonie ma regalerà un’esplosione di fiori a costo zero. Ecco di cosa si tratta e cosa occorre fare.

Riprodurre le peonie attraverso la divisione

Quest’operazione è nota con il termine “divisione”, una tecnica di riproduzione molto utilizzata per tutte le piante perenni. Le ragioni per cui effettuare le divisione dei cespi di peonie sono tre. Dividere le peonie serve ovviamente ad accrescere il loro numero in modo assolutamente gratuito. Ma questa non è l’unica ragione per cui farlo.

La divisione serve anche a controllare le dimensioni della pianta, che altrimenti crescerebbe troppo libera e selvatica.

Inoltre, la divisione serve a rinnovare costantemente le piantine di peonie, mantenendole giovani e belle. La divisione è l’operazione più difficile nella coltivazione delle peonie ma regalerà un’esplosione di fiori a costo zero.

Quando dividere le piante

Una volta comprese le ragioni per cui è opportuno dividere le peonie bisogna capire quando farlo e come effettuare la divisione. Bisogna effettuare la divisione primaverile delle piante quando emergono le punte delle foglie in crescita.

Meglio farlo quando il tempo non è eccessivamente soleggiato e quando segue qualche giorno di pioggia primaverile. Resta ancora poco tempo per procedere alla divisione. Qualora però le proprie piante siano già avanti nello sviluppo (magari nelle regioni più calde) meglio rimandare all’inizio della prossima primavera. Altrimenti ecco come procedere.

Come effettuare la divisione delle peonie

Nei giorni immediatamente precedenti consigliamo d’irrigare bene il terriccio della pianta. Sollevare la pianta dal vaso e scavare a circa 5 centimetri di distanza dalla pianta e su tutti e 4 i lati. Consigliamo di usare un forcone o una vanga per quest’operazione. Deve venire fuori un nuovo ciuffo di pianta, che occorrerà sbattere leggermente per sbrogliare le radici ed eliminare il terriccio in più.

Da ogni pianta è possibile in genere ottenere circa 3 o 4 nuovi esemplari. Bisogna tener conto che la divisione serve principalmente ad accrescere il numero di peonie. Tuttavia capita che alcuni esemplari impieghino 1 o 2 anni prima di tornare a fiorire. Il risultato ripagherà certamente l’attesa. Piantare le giovani piantine in vasi della stessa altezza di quello di provenienza.

Ed ecco subito tanti altri consigli per avere un giardino impeccabile spendendo veramente poco.