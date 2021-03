Le piante non hanno molte possibilità per comunicare il loro malessere, se non con alterazioni del loro aspetto generale. Per fare un esempio, la Redazione di ProiezionidiBorsa intende spiegare che queste macchie sulle piante grasse non andrebbero mai trascurate, per avere piante in salute.

Alterazioni di colore o di consistenza, ingiallimenti o lacerazioni della superficie sono fondamentali per capire lo stato di salute in cui versa la pianta grassa.

Foglie gialle e secche e lacerazioni

Se la pianta grassa presenta foglie gialle e secche bisogna cercare la presenza di una piccola tela, come quella che è solita tessere il ragno. L’ingiallimento e la caduta delle foglie potrebbero essere spie della presenza del Tetranychus urticae o “ragno rosso”.

Questo parassita è pericoloso per la salute delle piante grasse perché è solito estrarre la loro linfa vitale. Molto spesso è possibile capire della sua presenza a causa di piccoli punti e lacerazioni o spaccature lungo la superficie delle piante grasse.

In questo caso consigliamo di agire immediatamente con un repellente apposito. La velocità di riproduzione del ragno rosso è davvero incredibile.

Fusto deformato e crescita interrotta

Tutte queste macchie sulle piante grasse non andrebbero mai trascurate per non perdere irrimediabilmente le proprie piante. Se a essere deformato è invece il fusto o se questo presenta macchie o spaccature di vario tipo il problema potrebbe essere la cocciniglia farinosa.

Il sospetto della sua presenza trova conferma nella polvere bianca e appiccicosa che questo parassita rilascia. Qui, tuttavia, occorre una precisazione. Per alcune tipologie di pianta grasse, la lacerazione o l’apertura di spaccature simboleggia anche un problema nell’irrigazione.

In quella che volgarmente tutti conoscono come “cuscino della suocera”, ad esempio, le lacerazioni verticali della pianta indicano una somministrazione eccessiva d’acqua.

In genere questa pianta vuole acqua una sola volta a settimana durante la primavera e in maniera non troppo abbondante. Se la quantità d’acqua è giusta, è invece possibile pensare alla presenza di parassiti.

La fumaggine

La fumaggine è una problematica non letale per la pianta grassa, ma che altera fortemente il suo aspetto estetico. Essa trova manifestazione in una serie di piccolissime macchie diffuse su tutta la superficie, simili a una “nebbiolina”.

Questa spesso è simbolo dell’attacco di funghi, per cui bisognerà trattare la pianta con un apposito fungicida.