Ci sono luoghi che davvero sembrano usciti da una favola. Quando si cammina nelle loro viuzze, abbiamo la sensazione che il tempo si sia fermato molto anni prima. Se poi si trovano a pochi passi dal mare, i profumi e gli odori diventano componenti fondamentali per creare un’atmosfera magica. L’Italia ha la fortuna di essere piena, da Nord a Sud, di posti incantevoli in cui soggiornare anche solo una notte. Facilmente visitabili, ma davvero indimenticabili e ricchi fascini.

Oggi ne descriviamo uno che si affaccia sul mar Adriatico, a pochi chilometri da San Benedetto del Tronto. Da qui, addirittura, ci si può arrivare in bicicletta, usando la pista ciclabile che unisce le due cittadine. Stiamo parlando di uno dei borghi più suggestivi delle Marche. La regione della bellezza infinita, come diceva la voce di Giancarlo Giannini in uno famoso spot di qualche tempo fa. Sembra uscito da una favola questo fantastico e incantevole borgo italiano da visitare assolutamente che si chiama Grottammare.

Facilmente raggiungibile dall’autostrada A14, che passa proprio sotto alla città alta, è un paese di circa 16.000 abitanti che si affaccia sul mare. La sua peculiarità però è nel borgo antico che sovrasta la parte nuova della città. Piccolo, ma ricchissimo di fascino, si innalza fino a 275 metri sopra il livello del mare. Queste permette, nelle calde sere d’estate, di avere sempre una temperatura gradevole. Molto frequentato dai turisti, il borgo medioevale è ricco di locali e ristoranti dove assaggiare la tipica cucina marchigiana, oltre a godere di una vista mozzafiato.

Basterebbe solo affacciarsi dai portici del Teatro degli Aranci, nella centrale Piazza Ferretti per giustificare la visita a Grottammare. Da qui, infatti, si può godere di un balcone da cui si può ammirare l’infinità del mare. È il punto più caratteristico del borgo medioevale. Può essere il punto di partenza per poi salire fino in cima e visitare i ruderi del castello, con una passeggiata nella quale ammirare altre bellezze. La chiesa di San Giovanni Battista, proprio di fronte al Teatro. Quella di Santa Lucia che fu fatta erigere da Papa Sisto V, originario di Grottammare, proprio nei pressi della sua abitazione natale. O ancora quella di San Martino, poco fuori le mura della città alta.

È proprio in onore di questo santo che il 10 e l’11 novembre si svolgerà la tradizionale fiera a lui dedicata. Un altro dei richiami per i turisti, seppur lontano dalla stagione estiva. Per visitarla, non bisognerà salire fino al borgo, perché si svolgerà vicino al lungomare, un’altra delle attrazioni di questa cittadina. 350 stand che popoleranno Grottammare, in cui si potrà trovare davvero di tutto. Dall’alimentare agli articoli per la casa, ai capi di abbigliamento.

Insomma, una sosta a Grottammare è d’uopo per gustarsi le bellezze artistiche e paesaggistiche di un borgo davvero incantevole.

