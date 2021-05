Le gomme delle scarpe chiare da ginnastica ci fanno penare, soprattutto nel periodo estivo, quando dobbiamo sfoggiarle. Infatti, quando la gomma ingiallisce dona alla scarpa un aspetto trascurato e usurato. Pertanto, una della nostre maggiori preoccupazioni è quella di trovare dei rimedi per risolvere questo problema. Dobbiamo sapere che al riguardo si può ricorrere a delle soluzioni fai da te che si riveleranno molto efficaci. Sicchè, ecco svelati 2 rimedi facili ed economici per far ritornare bianche le gomme delle scarpe ingiallite. Con essi, infatti, eviteremo di spendere tanti soldi prodotti specifici pur di ottenere il risultato sperato.

Primo rimedio fai da te per pulire la gomma delle scarpe

Basta munirsi di uno spazzolino vecchio e di uno sgrassatore e questo è il primo tipo di rimedio. A questo punto, spruzziamo il prodotto sulle setole dello spazzolino e iniziamo a sfregare energicamente sulla gomma fino a quando sarà tornata perfettamente bianca. Il tutto, avendo cura di non trascurare eventuali scanalature che si trovano sulla parte. Questo rimedio ci consente di ripulire la gomma in maniera minuziosa, senza trascurare gli angoli e i dislivelli che la caratterizzano. Inoltre, al posto dello spazzolino possiamo utilizzare una spugnetta e al posto dello sgrassatore acqua e sapone. Alla fine, dopo che abbiamo rimosso tutto lo sporco, dobbiamo terminare la procedura, eliminando tutti i residui con un panno umido. Ed ecco che il risultato è ottenuto.

Secondo rimedio per pulire la gomma delle scarpe

Un rimedio alternativo per riuscire a pulire la gomma delle scarpe ingiallita o annerita è l’utilizzo del dentifricio bianco.

Esso va distribuito sulla gomma e strofinato con lo spazzolino o la spugnetta. Anche qui va ripassato l’arnese energicamente per più volte, in modo da raggiungere le diverse parti della gomma ed ottenere un risultato più soddisfacente. Anche in questo caso, inoltre, come in precedenza, per finire sul lavoro dobbiamo utilizzare un panno inumidito per rimuovere il superfluo. Abbiamo così svelato i 2 rimedi facili ed economici per far ritornare bianche le gomme delle scarpe ingiallite.