Finalmente sono arrivate sulle nostre tavole le deliziosissime fragole. Perfette da gustare in mille modi, le fragole hanno però un tallone d’Achille: si tratta di frutti molto delicati che perdono velocemente la loro freschezza e fragranza. Quante volte ci è capitato di trovare nel frigo qualche triste fragola ormai un po’ appassita che deve essere consumata velocemente per salvarla dalla spazzatura? Se notiamo della muffa, è ormai troppo tardi e le nostre fragole sono destinate al compost, ma se invece sono soltanto un po’ raggrinzite ma ancora commestibili, come possiamo sfruttarle al meglio? Vediamo tre ricette davvero semplicissime per consumare subito delle fragole ormai un po’ ammaccate.

Ingredienti perfetti per uno smoothie di frutta

Le fragole ormai un po’ appassite sono ingredienti perfetti per produrre uno smoothie casalingo con i fiocchi. Le fragole non più freschissime, in realtà, per uno smoothie vanno ancora meglio di quelle appena raccolte, perché sono più liquide e molli. Gettiamole quindi senza indugio nel frullatore, insieme a una banana, del ghiaccio e del latte vegetale. Produrremo uno smoothie con i fiocchi per una merenda fresca e salutare.

Se le fragole cominciano ad appassire ecco tre idee davvero semplici e velocissime per consumarle subito prima che vadano a male

La seconda ricetta che piacerà proprio a tutti è utilizzare le fragole un po’ appassite per una semplice macedonia. Eliminiamo il picciolo e tutte le parti ormai troppo molli, tagliamo le fragole in tocchetti irregolari e mettiamole in una ciotola capiente insieme a mele, banane, kiwi, mirtilli o qualunque altra frutta. Aggiungiamo il succo di mezzo limone e un po’ di zucchero per una macedonia perfetta.

Fragole a fettine con cioccolato sciolto

Se le fragole cominciano ad appassire è il momento giusto per trasformarle in un dessert che farà impazzire proprio tutti, soprattutto i bambini. Si tratta di un dolce davvero semplicissimo ma di grande effetto, che possiamo preparare all’ultimo momento anche quando abbiamo ospiti in casa. Bastano due ingredienti: fragole e cioccolato. Tagliamo le fragole a fettine nel senso della lunghezza e disponiamo le fette circolarmente su un piatto in modo da creare una spirale. Poi facciamo sciogliere a bagnomaria qualche cubetto di cioccolato fondente. Quando il cioccolato è completamente sciolto, versiamolo con attenzione sulle fettine di fragole. Il dolce è pronto. Consumiamolo ancora tiepido per un trionfo di sapori che farà impazzire le nostre papille gustative.

