La festa degli innamorati si avvicina, e per una ricorrenza speciale, ci vuole un pasto speciale. Se vogliamo sorprendere il nostro partner per San Valentino non c’è niente di meglio che cimentarsi in cucina con un piatto nuovo, originale, colorato e ovviamente a tema romantico. Perché non preparare un buonissimo risotto alle fragole? Non tutti lo sanno, ma le fragole si possono gustare non soltanto come dessert, ma anche in deliziosi primi piatti. Sicuramente un risotto alle fragole saprà creare l’atmosfera romantica perfetta per la serata di San Valentino.

Ecco quindi come preparare un romantico risotto rosso alle fragole per San Valentino.

Ingredienti per due persone

a) 250 gr di riso per risotti

b) 7 o 8 fragole rosse ben mature

c) uno scalogno o un porro

d) olio di oliva q.b

e) mezzo bicchiere di vino bianco o champagne

f) un litro di brodo vegetale

g) parmigiano grattugiato (facoltativo)

Come preparare un romantico risotto rosso alle fragole per San Valentino

In una padella prepariamo un soffritto con lo scalogno o, se preferiamo un gusto più delicato, con il porro. Quando lo scalogno o il porro cominciano a indorarsi, aggiungiamo il riso, facciamolo rosolare per qualche secondo, poi bagniamolo con mezzo bicchiere di vino bianco. Per un piatto ancora più raffinato possiamo utilizzare lo champagne.

Quando il vino sarà quasi del tutto evaporato, cominciamo ad aggiungere poco per volta il brodo vegetale caldo, continuando la cottura e mescolando accuratamente.

Nel frattempo, puliamo 7 o 8 fragole tagliandole a piccoli dadini. Aggiungiamo le fragole al risotto a metà cottura. Il riso assumerà un bellissimo colore rosso acceso.

A fine cottura, se lo desideriamo possiamo mantecare il riso con del parmigiano grattugiato.

Serviamo il risotto ben caldo, decorando ogni porzione con qualche fetta di fragola fresca. Buon San Valentino!

