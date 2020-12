Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come tutti sappiamo fin da bambini, è importantissimo mangiare verdura e frutta fresca tutti i giorni. Non soltanto è indispensabile per ottenere tutti i nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno, ma anche per aiutare il benessere dell’intestino. Questo è ancora più vero durante l’inverno, quando il nostro sistema immunitario ha bisogno di una marcia in più.

Sfortunatamente, durante l’inverno assumere la giusta quantità di frutta e verdura fresca può essere difficile, a causa della limitata varietà di alimenti disponibili. Il modo migliore per assicurarci di assumere la nostra porzione quotidiana di alimenti freschi, è quella di creare un bello smoothie, cioè una sorta di frullato di frutta e verdura con l’aggiunta di latte (anche vegetale). Non c’è niente di meglio che uno smoothie appena fatto per cominciare bene la giornata, soprattutto in questa stagione. Vediamo la ricetta migliore per uno smoothie invernale energetico e gustoso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti per lo smoothie

a) latte animale o vegetale (particolarmente indicato è quello di mandorla o di riso)

b) una manciata di spinaci crudi

c) una banana

d) una mela

e) il succo di un’arancia

f) circa un cucchiaino di zenzero fresco grattugiato

g) un cucchiaio di miele

Procedimento

La ricetta migliore per uno smoothie invernale energetico e gustoso è facilissima da eseguire. Mettiamo in un frullatore o blender circa 300 ml del nostro latte preferito. Aggiungiamo una manciata di spinaci crudi, una banana tagliata a fette, una mela tagliata a cubetti, il succo di un’arancia, circa un cucchiaino di zenzero fresco grattugiato, e un cucchiaio di miele. Attiviamo il frullatore e assicuriamoci che tutti gli ingredienti vengano sminuzzati finemente fino a creare un liquido denso. Se necessario, aggiungiamo altro latte.

Per uno smoothie ancora più energetico e completo, possiamo aggiungere della frutta secca, come datteri, fichi secchi, mandorle o noci. Buona colazione!

Spinaci e miele sono anche un’accoppiata buonissima in insalata, ecco la ricetta per un’insalata invernale che aiuta la salute deliziando le papille gustative.