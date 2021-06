La pianta aromatica più coltivata durante il periodo estivo è indubbiamente il basilico, le cui foglie vengono prevalentemente utilizzate per insaporire e profumare primi piatti, sughi e dessert.

Facile da coltivare non ha bisogno di grande spazio, può essere posizionata sul davanzale della cucina e sul balcone di casa. Basta sistemarla in un posto soleggiato privo di correnti d’aria, innaffiarla spesso, avendo cura di mantenere il terreno umido evitando ristagni.

Per mantenere il basilico rigoglioso è necessario tagliare non le singole foglie ma i rametti interi, in questo modo si ritarderà la fioritura che altrimenti andrebbe ad inibire la crescita di nuove foglie.

Se le foglie del basilico presentano delle macchie bianche, si tratta proprio di questo

Non di rado però capita che sulle foglie del basilico si formino dei piccoli puntini bianchi sparsi sulla parte superiore.

Si tratta delle cicaline, dei piccoli insetti succhiatori di colore biancastro, che per nutrirsi pungono le foglie, punture che provocano in quei punti delle decolorazioni, che portano a un deperimento della pianta.

Bisogna fare attenzione ed agire appena si notano le prime punture.

La pianta del basilico si indebolisce, le foglie appassiranno più facilmente, insetti che oltre a diffondere infezioni, infesteranno anche le piante vicine.

Una sostanza in grado di allontanare questi fastidiosi insetti è il piretro, un insetticida naturale molto efficace, che si ricava da un fiore.

Risulta essere molto utile nell’orto e nel frutteto, riuscendo ad eliminare parassiti e diversi insetti tra cui le zanzare.

I fiori del piretro vengono essiccati e poi macinati per ottenere una polvere da diluire nell’acqua e spruzzare, in questo caso, sulle piante del basilico.

Procedimento da ripetere ogni 5/6 giorni, in base alla gravità dell’infestazione, per 2/3 settimane.

Anche il macerato d’ortica e quello delle foglie di pomodori risultano essere e molto utili come rimedi naturali contro le cicaline.

