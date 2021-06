L’Italia è un Paese magnifico per quanto riguarda la quantità e la qualità dei paesaggi naturali. Rinomate in tutto il Mondo sono le spiagge e le coste, dove la maggior parte degli italiani e dei turisti amano trascorrere le vacanze. In questo articolo consiglieremo ai nostri Lettori alcuni luoghi da visitare assolutamente se si è nella zona.

Ecco 5 meravigliose spiagge italiane che non hanno nulla da invidiare ai Caraibi

Partiamo dalla Sicilia, in una delle spiagge più apprezzate della provincia di Siracusa: La Playa. Si tratta di una spiaggia molto ampia in cui vi sono zone sia libere che private, con ombrelloni e sdraio. Particolare è la sabbia dorata che si estende fino al fondale marino, rendendolo basso ed accessibile anche per i più piccini. Da qui è possibile scorgere l’imponente sagoma dell’Etna.

Ora ci spostiamo in Puglia, più precisamente nel Salento, dove troviamo la spiaggia di Torre Chianca.

Composta da un lungo litorale con sabbia bianca e soffice, è interrotta di tanto in tanto da qualche roccia. In alcuni tratti la spiaggia è circondata anche da una fitta vegetazione arbustiva, molto diffusa nelle spiagge salentine. Il mare color turchese e cristallino possiede fondali bassi per poi aprirsi ad acque più profonde.

In Campania, invece, fra le tante bellissime spiagge e coste del Cilento, spicca la Baia del Buon Dormire. Si tratta di un’insenatura dalla sabbia dorata e sottile, circondata da rocce e natura incontaminata.

Il mare, limpido di un bellissimo color smeraldo, è la sola via d’accesso a questo meraviglioso paradiso terrestre, che si può raggiungere solo in barca.

Dalla Sardegna alla Calabria

Un’altra meraviglia del nostro Paese si trova nella costa sud-occidentale della Sardegna. Stiamo parlando della spiaggia di Cala Domestica, raggiungibile a piedi percorrendo un sentiero suggestivo, tra rocce e natura. La spiaggia è caratterizzata da sabbia fine e dorata ed il mare, pulito e cristallino, sfuma in colori che vanno dal turchese al verde smeraldo. I fondali marini bassi la rendono perfetta anche per i bambini.

Infine ci spostiamo in Calabria, in provincia di Catanzaro, dove spiccano le stupende spiagge di Soverato. Esse si presentano lunghe e strette, composte da sabbia bianca e finissima che mette in risalto le acque limpide ed azzurre. Bellissimo è anche il lungomare, dove è possibile passeggiare in un contesto abbellito da piante e palme.

Approfondimento

Quindi, ecco 5 meravigliose spiagge italiane che non hanno nulla da invidiare ai Caraibi. Un’altra spiaggia meravigliosa si trova in Toscana di cui si può leggere un approfondimento a questo link.