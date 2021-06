Se viviamo in Toscana possiamo cogliere questa occasione unica. Vivere il set di una serie televisiva che ha avuto tanto successo in Italia e Stati Uniti. Cominceranno a breve le riprese della terza stagione de L’Amica Geniale a Firenze. La società che si occupa del casting sta cercando comparse. Vediamo insieme quali sono i requisiti per vivere un giorno sul set dell’amata serie televisiva.

L’Amica Geniale

La serie italo-americana si basa sull’omonima serie di romanzi di Elena Ferrante. Una serie che ha conquistato l’Italia intera e segue le vicende di Lenù e Lila. E l’evoluzione del loro rapporto di amicizia nel corso negli anni. Sessant’anni di vita che si dipanano dai primi anni ’50 fino ad oggi. Una storia avvincente tutta italiana, che descrive anche la vita nella periferia napoletana.

Cogliamo l’opportunità di vederci in TV come comparse sul set de “L’Amica Geniale”

La produzione è alla ricerca di comparse con caratteristiche che richiamino agli anni ’70. Si cercano sia uomini che donne, tra i 18 e i 70 anni. E anche bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni. È importante non avere tatuaggi visibili e capelli senza colpi sole. Siccome le riprese si svolgeranno a Firenze si cercano candidati che vivono in Toscana. I candidati scelti verranno poi assunti e retribuiti secondo le condizioni contrattuali.

Per inviare la candidatura basterà inviare una mail all’indirizzo presente sul sito ufficiale della società di produzione. Sul sito sono riportate tutte le informazioni da allegare alla mail, corredate da due foto. Per avere informazioni sulle date delle riprese bisogna sempre contattare in privato la società Scena1.

Quindi, cogliamo l’opportunità di vederci in TV come comparse sul set de “L’Amica Geniale”. Un modo originale per vivere dal vivo la nostra serie preferita. E guadagnare qualcosina extra quest’estate.

