Le emorroidi sono un problema molto diffuso tra le persone adulte. Si dice che una su due ne soffra, in modo lieve o in una forma più grave. Incidono anche sulla vita quotidiana arrecando qualche disagio.

Quando diventano particolarmente sensibili, si teme qualche perdita improvvisa di sangue. Ci si preoccupa allora di eventuali macchie che potrebbero apparire sui pantaloni. Qualche volta le emorroidi diventano pruriginose, tanto che il fastidio potrebbe rendere nervosi. A volte si trova difficoltà a sedersi adeguatamente su una sedia.

Perché si formano

Ci si potrebbe chiedere, come nascono le emorroidi. La risposta non è univoca. Se le emorroidi sanguinano, prudono e non passano, potrebbe dipendere da alcuni fattori. Tra questi troviamo gli sforzi eccessivi fatti durante l’evacuazione delle feci.

Può capitare un periodo in cui non si riesca ad andare in bagno. Nonostante i caffè presi per provocare la peristalsi intestinale, non si ha nessun beneficio. Si sente che le feci vorrebbero uscire, ma la loro durezza lo impedisce. Allora ci si sforza molto per riuscire nell’intento. Questo modo di fare potrebbe provocare la fuoriuscita delle emorroidi.

Anche la diarrea ne è una causa. Così come l’obesità o gli sforzi eccessivi durante la gravidanza.

Se le emorroidi sanguinano, prudono e non passano potrebbe essere anche colpa di una discutibile abitudine

L’alimentazione ha il suo ruolo importante nella comparsa di questo fastidioso problema. Gli alimenti poveri di fibre certamente non aiutano il transito intestinale. Allora le emorroidi sono sollecitate dagli sforzi per evacuare e possono sanguinare.

Per poter alleviare i fastidi dovuti a questa presenza, si potrebbero seguire alcuni consigli. Riguardo all’alimentazione, bisognerebbe assumere vegetali, cereali integrali e frutta. Questi alimenti, ricchi di fibre, hanno la capacità di rendere le feci più morbide. Si eviteranno così gli sforzi al momento della defecazione.

Un’abitudine, che potrebbe creare più problemi alle emorroidi, è l’utilizzo della carta igienica. Normalmente è fatta di cellulosa, un materiale che facilmente si riscalda con lo strofinio. Inoltre per quanto possa essere morbida, l’uso ripetuto potrebbe provocare la rottura di qualche punto più delicato. A questo si aggiunga che, pulire l’ano affetto dalle emorroidi, non è affatto semplice. Per cui si utilizza molta carta igienica, creando irritazione.

La cosa migliore sarebbe di inumidire la carta igienica, prima di utilizzarla. In alternativa, ci potrebbe essere anche il sistema che utilizzano i mussulmani e i giapponesi. Lavarsi direttamente con un getto d’acqua. Eventualmente, ci si potrebbe aiutare con un guanto monouso per uso sanitario, per accompagnare delicatamente il lavaggio.

