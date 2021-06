Tantissime persone credono che la depilazione rovini irrimediabilmente l’abbronzatura. Da sempre ritenuta nemica della tintarella, abbiamo a lungo relegato la ceretta a metodo di rimozione dei peli prettamente invernale.

Dopo anni di questa (erronea) convinzione, ci tocca smentirla una volta per tutte. La ceretta, infatti, non soltanto è uno dei migliori metodi depilatori, ma ci permette anche di effettuare un vero e proprio scrub sulla pelle. Il suo “strappo” elimina le cellule morte e soprattutto non nuoce in alcun modo alla nostra abbronzatura.

In realtà è un altro il modo di togliere gli antiestetici peli che può intaccare la nostra cute colorata e baciata dal sole. In molti resteranno a bocca aperta quando sveleremo di quale si tratta.

Se la prendono tutti con la ceretta ma è questa la depilazione che può rimuovere l’abbronzatura

Ci riferiamo alla crema depilatoria. Ma come mai? La risposta sta nella sua composizione, dato che questo tipo di prodotti si definisce cheratolitico e cioè in grado di rimuovere la cheratina. Inoltre, essendo composto da sostanze chimiche, eventuali residui sulla pelle a contatto col sole potrebbero causare delle leggere irritazioni.

Questo non significa che non dobbiamo più ricorrere alla crema depilatoria, anzi. Vuol dire piuttosto che bisogna sciacquare la pelle per bene dopo averla usata e prediligere altri metodi quando vogliamo mantenere la tintarella perfetta. Abbiamo visto, quindi, che se la prendono tutti con la ceretta ma è questa la depilazione che può rimuovere l’abbronzatura. Non dobbiamo, tuttavia, neppure demonizzare la classica crema e tantomeno smetterla di utilizzarla.

Alcuni suggerimenti per la depilazione durante l’estate

Per un colorito dorato e una pelle liscia a lungo, sicuramente uno dei migliori modi per depilarsi resta e forse resterà sempre la ceretta. La sua capacità di eliminare il pelo alla radice ne fa ancora oggi il tipo di depilazione prediletto da donne e uomini.

Per un risultato ancora migliore, possiamo cospargere un po’ di borotalco sulla parte da depilare prima di stendere la cera. In questo modo la cera stessa si attaccherà al pelo e non alla cute e si eviteranno anche eventuali arrossamenti.

Un piccolo trucco per una pelle da urlo.