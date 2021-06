Con lo scoppio della pandemia da Covid l’economia mondiale subito un tracollo ovunque. Tracollo dal quale sta uscendo, anche se con una certa lentezza. Almeno secondo le opinioni di Mathilde Lemoine capo-economista di Edmond de Rothschild la quale ha sottolineato la presenza di dati macro ancora troppo deboli per avere la certezza di una ripresa concreta e duratura.

In questi ultimi mesi molti, se non tutti, hanno dovuto cambiare le proprie abitudini di vita. Comprese quelle lavorative. Non solo, ma anche guardando alla voce investimenti, si sono aperte nuove prospettive. In realtà, però, già poco prima della pandemia si stava prendendo coscienza di emergenze socio-ambientali non più rimandabili. Una nuova sensibilità verso i problemi legati all’inquinamento e alla crisi climatica avevano indirizzato gli operatori verso altre opportunità di investimento.

Ma procediamo con ordine. Su quale settore dei mercati azionari puntare nei prossimi 2/3 anni? Indubbiamente, come accennato, alcuni campi potrebbero avere interessanti margini di sviluppo. A questo proposito potrebbe essere utile ricordare i macro trend del trattamento dei rifiuti ma anche dell’ottimizzazione delle risorse idriche.

Con l’aumento della popolazione mondiale e la diminuzione delle risorse, sarà interessante guardare anche ad investimenti sulle materie agricole e, più in generale, sulle commodity. Non ultima variante da valutare, all’interno di questa breve e sommaria panoramica, la tecnologia, ormai onnipresente nella vita di tutti i giorni. Con l’entrata a gamba tesa del virus, chi investe ha iniziato a guardare con interesse sia l’evolversi della telemedicina sia quello della cybersecurity. Anche solo per fare due esempi.

Persino il settore immobiliare ha visto l’impatto dei tecnologici e si è andato rafforzando il ramo riguardante le strutture per ospitare i data center. Ultimamente, però, sotto gli occhi di tutti c’è quella che è stata una vera e propria corsa all’aumento delle materie prime, comprese quelle agricole. Restando in questo ambito, infine, uno sguardo ad oro e argento che da Jupiter giudicano un investimento interessante. Alla base di questa scelta ci sono, oltre ad alcune condizioni del panorama macro, anche il perdurare di quei fattori che ne hanno determinato il rally lo scorso. E tra questi l’enorme liquidità immessa sul mercato che continuerà ancora per qualche tempo.