Il borotalco è uno di quei prodotti per la cura della persona che non può mai mancare nei bagni di tutte le case. Il nome si riferisce in realtà alla combinazione di una polvere di talco e acido borico, il cui uso risale ai tempi più antichi. Difatti, il suo odore e la sua particolare consistenza evocano i ricordi di quando eravamo bambini. Quanti di noi rammentano quelle mattine in cui i nostri nonni o i nostri genitori ci imbrattavano di questa strana polvere bianca. Ebbene, nonostante la sua origine antica, si tratta di un prodotto per l’igiene personale che non passa mai di moda e che tutti apprezzano.

Normalmente utilizzato dopo la doccia per ridurre eventuali infiammazioni della pelle ed evitarne l’eccessiva traspirazione, i suoi usi sono in realtà più che numerosi. Oggi ne presenteremo uno che lascerà tutti a bocca aperta.

Questo modo di usare il borotalco è geniale e molto utile per risolvere un problema assai frequente

Il potere principale del borotalco è la sua capacità di assorbire l’acqua e l’umidità. Ecco perché lo si usa dopo la classica igiene quotidiana, ma ecco anche perché lo si può usare anche su altre superfici oltre alla pelle. Oggi, noi della Redazione illustreremo un modo particolare di usare questa profumata polvere bianca, a cui forse in pochi avevano pensato. Infatti, è possibile versarne un po’ sui libri bagnati perché si asciughino senza rovinare nemmeno una pagina.

Sarà capitato a tutti di rovesciare per sbaglio un bicchiere d’acqua su un quaderno o sul manuale universitario. Senza contare poi tutte quelle volte in cui ci siamo ritrovati improvvisamente ad affrontare il diluvio senza nemmeno un ombrello. Risultato: capelli fradici e libri rovinati.

Come utilizzarlo sui libri

Tutto ciò che dobbiamo fare è metterne una piccola quantità tra le pagine, chiuderlo e mettervi sopra un peso. Questo servirà ad evitare che i fogli si raggrinziscano e permettere al prodotto di fare effetto. Dopo uno-due giorni, basterà aprire il libro e rimuovere la polvere accuratamente.

Sappiamo tutti che la vita frenetica di ogni giorno può renderci molto distratti, tanto da non accorgerci di dove versiamo l’acqua. Ecco perché questo modo di usare il borotalco è geniale e molto utile per risolvere un problema assai frequente.