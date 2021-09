L’urina non è soltanto un prodotto di scarto, ma in molti casi può essere anche una spia della nostra salute. Prima di tirare lo sciacquone quindi, è buona norma dare una sbirciata al contenuto della tazza. Se notiamo qualcosa di insolito, potrebbe essere il primo indizio che c’è qualcosa che non va nel nostro corpo o nel nostro metabolismo. Oltre all’odore, la caratteristica dell’urina più facile da misurare è il suo colore. Se la nostra urina ha un colore insolito, in particolare se troppo scuro, questo potrebbe essere sintomo di un problema sistemico. Ma vediamo nel dettaglio che cosa potrebbe indicare la presenza di urina troppo scura.

Prima escludiamo che si tratti di semplice disidratazione

La causa più comune delle urine troppo scure è semplicemente la mancanza di liquidi nel corpo. Se siamo disidratati perché non beviamo abbastanza o perché abbiamo recentemente fatto esercizio e sudato, questo si ripercuote sulle nostre urine. In caso di disidratazione le urine saranno di colore giallo scuro e dall’odore più pungente. Ma rimediare non è difficile: basta una corretta idratazione. Beviamo molta acqua e in poco tempo la situazione tornerà alla normalità. Ma quali sono invece i casi in cui bisogna preoccuparsi?

Se la nostra pipì è troppo scura potrebbe essere sintomo di queste malattie

Le urine scure, anche chiamate urine nere, possono avere diverse cause. Una delle più temute è la presenza di sangue nelle urine. Se le nostre urine contengono sangue, è sempre consigliabile rivolgersi prontamente a un medico.

Altra causa delle urine scure può essere la presenza di sostanze di scarto nel nostro organismo. Queste sostanze possono essere sia di origine fisiologica, ad esempio bile, emoglobina o mioglobina, ma anche dovute dall’assunzione recente di farmaci.

In alcuni temuti casi però, le urine scure dipendono da infezioni batteriche o malattie. Tra le più comuni vi sono: calcoli renali o alla cistifellea, clamidia, epatite, insufficienza renale e ittero, ma anche tumori del fegato o del rene. Se la nostra pipì è troppo scura potrebbe essere sintomo di queste malattie.

Come toglierci il dubbio

In caso di urine di colore scuro o urine maleodoranti è sempre consigliabile rivolgersi a un medico. Un semplice esame delle urine sarà probabilmente in grado di individuare la causa del colore insolito delle nostre urine. È importante cercare un consulto medico in particolare se le urine scure si accompagnano a dolori durante la minzione.

A proposito di urine insolite, non tutti lo sanno, ma chi riesce a sentire l’odore di asparago nella pipì ha un talento genetico.