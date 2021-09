Bastano questi semplici trucchi naturali per fare sembrare le labbra più voluminose e grandi

Esistono degli aspetti della vita quotidiana a cui le donne non sanno rinunciare. La moda e i vestiti di tendenza devono essere sempre scelti con attenzione, controllando le riviste specializzate, per non rimanere indietro. Oltre l’outfit, ciò che non può mai mancare nella borsa di una donna sono i trucchi. Cosmetici sostenibili e ricaricabili, oppure i classici prodotti, sono diventati addirittura fondamentali per molte donne.

Qualsiasi sia la forma del viso, anche se abbiamo degli occhiali da vista, esistono svariati modi per risaltare e valorizzare lo sguardo. Se non siamo soddisfatti della lunghezza delle nostre ciglia, potremo usare quelle finte o truccarle in maniera appropriata. Possiamo anche rendere il taglio dell’occhio in maniera leggermente diversa, tramite un buon make up. Ma se volessimo delle labbra carnose, come le più belle star di Hollywood, potremo ottenerle con degli accorgimenti totalmente naturali.

Se Madre Natura non è stata troppo gentile con le nostre labbra, perché sottili e poco visibili, esistono dei metodi per farle apparire ingrandite. La chirurgia estetica e il botox non sono sempre la soluzione adatta. Inoltre, non sono economiche affatto. Di certo avremo bisogno di un parere medico per determinare una scelta del genere.

Il primo accorgimento efficace, non invasivo ed economico, è saper usare il rossetto o scegliere quello volumizzante. Prima di tutto, se abbiamo labbra piccole, evitiamo rossetti rossi e opachi, che rimpiccioliscono tutta la parte. Anche se donano molta sensualità, i rossetti scuri non sarebbero proprio ideali per chi vuole ingrandire la bocca.

È consigliabile, infatti, utilizzare tonalità chiare e nude, con effetto gloss e brillanti. Per dare volume, una tecnica è utilizzare una matita più scura per il contorno, che superi il bordo delle labbra e un rossetto più chiaro all’interno. Questo gioco di colori creerà tridimensionalità, rendendo le labbra più grandi.

Prendiamocene cura

Oltre a creare un make up adeguato, dobbiamo ricordarci di avere cura delle nostre labbra, usando gli appropriati trattamenti. Potremmo fare degli esercizi al mattino o alla sera allo specchio, per pochi minuti. Ad esempio, simulare un bacio a stampo, rimanendo in posa per 10 secondi, poi ripetere l’azione per 10 volte.

Bastano questi semplici trucchi naturali per fare sembrare le labbra più voluminose e grandi, senza scordare di usare prodotti nutrienti e idratanti. Infatti, è necessario effettuare periodicamente degli scrub, con zucchero e miele o con uno spazzolino da denti, che aiutano a rinnovare le cellule. Non sottovalutiamo l’utilizzo di balsami e burro cacao, per mantenere le labbra sempre idratate e morbide.