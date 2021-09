La cura dell’orto e del giardino di casa è un aspetto da non sottovalutare. Se vogliamo le nostre piante e gli ortaggi in perfetta salute e rigogliosi, dovremo seguire determinate regole. Quindi, dobbiamo quotidianamente dare la giusta quantità di acqua, capire se hanno bisogno di fertilizzanti, potare quando arriva il momento.

Una routine che permetterà di avere un ottimo risultato, di sicuro successo. Ma sappiamo anche quanto la Natura giochi il suo ruolo. Se notiamo parassiti o animaletti che minacciano la salute della vegetazione, bisogna sicuramente intervenire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quando è possibile, è sempre meglio impiegare trucchetti naturali, evitando prodotti chimici e aggressivi. Possiamo, ad esempio, favorire l’arrivo di alcuni animali, alleati dell’orto, per aumentare la biodiversità. Si potrebbero, quindi, scegliere straordinarie piante profumate per attirare farfalle e lucciole.

Non solo rane e coccinelle ma anche questi incredibili animali difendono l’orto e il giardino

Sembra essere un buon metodo, avere in giardino questi temibili animali in grado di scacciare ed eliminare topi e lumache. Infatti, alcuni serpenti sono innocui, anzi aiutano l’uomo a mantenere piante, terreno e frutta in buono stato. Anche vari tipi di rana e il rospo sono grandi alleati del giardino, perché mangiano parassiti dannosi, come afidi, larve di moscerini, limacce. Allo stesso modo, le coccinelle, animali portafortuna nell’immaginario comune, si nutrono si insetti fastidiosi e li tengono alla larga.

Non solo rane e coccinelle, ma anche questi incredibili animali difendono l’orto e il giardino. Nella lunga lista di animali, amici del giardino, troviamo la lucertola. Per molti ha un viso non troppo simpatico, ma è perfetto se vogliamo limitare la diffusione di insetti, bruchi, lumache e vermi, di cui è follemente ghiotto. L’orbettino meno conosciuto della famiglia dei sauri, è simile ad un serpente ed è uno spietato predatore, utile alleato. Si nasconde perfettamente a terra, cibandosi di lumache, vermi e insetti.

Altri alleati

Non utilizzando prodotti chimici, all’esterno di casa potremo incontrare il lombrico. Questo animale realizza dei piccoli tunnel, ingurgitando il terreno, che poi espelle con gli escrementi. È proprio questa sostanza che dona sostanze nutritive alla nostra terra. Inoltre, le sue gallerie permettono più areazione e permeabilità al suolo.

Non molto bello da vedere è il centopiedi, con il corpo allungato e più di 10 paia di zampe. Ama stare in angoli umidi, vicino a composti organici, pronto ad uccidere con il suo veleno cimici, zanzare, pesciolini d’argento. Ma anche alcuni piccoli mammiferi sono ospiti desiderati per eliminare a dovere lumache, bruchi e vermi. Ricci e pipistrelli sono abili divoratori di questi animaletti, oltre che di insetti non graditi.

Potremmo anche attirare alcune specie di uccelli, con nidi artificiali e riparati. Esemplari come fringuello, upupa, pettirosso, possono anche nutrirsi di insettini e parassiti vari, liberandoci dagli esseri che possono rovinare il nostro orto e giardino.