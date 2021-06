Il basilico è una pianta aromatica dalle numerose proprietà benefiche e dalla fragranza inebriante, con un solo tocco riesce a insaporire le nostre pietanze.

Inoltre, è molto semplice da coltivare e non richiede particolari cure, per questa ragione adatto anche a chi non è dotato di pollice verde.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Sveleremo in questo articolo che se la nostra pianta di basilico non cresce la causa può essere questo errore che in molti facciamo inconsapevolmente.

Metodologia

Non tutti sanno che per ottenere un basilico rigoglioso e pieno di foglie è necessario che non fiorisca.

Questo perché i fiori indicano che la crescita è conclusa, e quindi gli insetti impollineranno le corolle su cui andranno a formarsi i semi.

A questo punto la pianta spenderà tutte le sue energie per la formazione dei nuovi semini, invece dello sviluppo delle sue foglie di basilico.

Lo stelo di basilico, quando è in ottima salute, sviluppa i propri fiori che hanno un aspetto simile a delle spighette composte da fiorellini bianchi.

In conclusione, affinché non si formino i fiori è buona abitudine quella di eliminare sovente le punte degli steli.

Questo metodo ci aiuterà perché spingerà la nostra pianta a generare più rami e di conseguenza più foglie, avendo così un ottimo raccolto di basilico.

Se la nostra pianta di basilico non cresce la causa può essere questo errore che in molti facciamo inconsapevolmente, ora lo sappiamo.

Consigli

La pianta di basilico necessita di frequenti irrigazioni e, bagnando il terreno sovente, questo potrebbe perdere le sostanze nutritive utili per la crescita della stessa.

Per rinvigorire la nostra pianta aromatica, e donare al terreno le sostanze nutritive di cui necessità, è buona abitudine utilizzare del concime organico.

Il compost è un concime organico ottimo per le piante aromatiche: un fertilizzante naturale che si ottiene dagli scarti della cucina e dell’orto.

Questo fertilizzante viene arricchito unendoci all’interno della cenere, della paglia e del letame, tutti componenti ricchi di sostanze nutritive.

Approfondimento

In pochi conoscono un semplice e incredibile trucco che fa vivere a lungo le piantine di basilico che compriamo