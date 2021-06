Ecco la ricetta semplice e gustosa della salsa peverada ideale per le grigliate di carne e barbecue citata nell’ultima puntata de L’Eredità

Durante l’ultima puntata de L’Eredità su Rai Uno (06/06/2021), una domanda del gioco ha riguardato la peverada. Che cos’è la peverada? La concorrente ha risposto correttamente: la peverada è una salsa. In effetti, è conosciuta e preparata soprattutto in Veneto e nel Nord Est. Esistono anche delle variazioni in altre regioni del Nord Italia. Ecco quindi la ricetta semplice e gustosa della salsa peverada ideale per le grigliate di carne e barbecue citata nell’ultima puntata de L’Eredità.

Una ricetta medievale

La salsa peverada è una salsa tipica di Padova e della sua provincia. La sua ricetta originale risale al medioevo. Una versione scritta è riportata in un famoso libro di Cristoforo di Messisbugo intitolato “Libro novo nel qual s’insegna a far d’ogni sorte di vivande”, stampato a Ferrara nel 1549. Ancora oggi è possibile acquistarne una copia. Nel dialetto padovano, peverada significa pepata. In effetti, il pepe è uno degli ingredienti principali. L’altro ingrediente tipico è la soppressa. La soppressa (salame Veneto da non confondere con la soppressata) è un salame di suino insaccato. Ci sono poi diverse varianti regionali e interregionali. Alcune prevedono l’utilizzo del peperoncino anziché del pepe. Altre suggeriscono di aggiungere pancetta, lardo o salsiccia al posto della soppressa. Quella che presentiamo è la ricetta più vicina alla tradizione culinaria padovana.

Ingredienti per 4 persone

a) 400 gr di fegatini di pollo e di faraona;

b) 200 gr di soppressa;

c) 3 filetti di acciuga;

d) 1/2 bicchiere d’aceto bianco;

e) 1 limone;

f) pepe;

g) prezzemolo;

h) 2 spicchi d’aglio;

i) olio;

l) sale.

Procedimento

Preparare un trito con i fegatini di pollo, i fegatini di faraona, la soppressa, le acciughe e la scorza di limone grattugiata. Far rosolare in padella l’aglio e poi aggiungere il trito preparato in precedenza. Insaporire con un ciuffo di prezzemolo. Successivamente aggiungere il sale e mescolare. Dopo circa cinque minuti aggiungere pepe in abbondanza. Versare quindi l’aceto bianco. Far poi cuocere per altri 10 minuti.

La peverada è ideale per carni rosse e bianche, coniglio e faraona. Dopo aver cucinato a puntino una bistecca durante i barbecue, spalmare la peverada per dare un gusto irresistibile alla nostra carne.