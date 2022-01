Il mondo della scuola è complesso e spesso difficile da conoscere fino in fondo. In molti hanno valutato la possibilità di entrare a lavorarci ma spesso non sono chiare le condizioni necessarie per potersi iscrivere in graduatoria.

I punteggi collegati ai vari titoli di studio cambiano di continuo e spesso è difficile capire quanti sono i punti cui si ha diritto. Oggi vediamo un’interessante novità per chi vuole iscriversi nelle graduatorie per della scuola. Spiegheremo perché raddoppia il punteggio nelle graduatorie per l’insegnamento scolastico di questa certificazione linguistica.

Un’occasione da valutare

Gli interessati a entrare nel mondo della scuola sapranno che sono usciti da pochi giorni i calendari delle prove per il concorso della scuola dell’infanzia e della primaria. Assieme a queste informazioni sono state pubblicate le tabelle di valutazione titoli, che mostrano alcune variazioni rispetto a quelle precedenti.

Una certificazione linguistica permette di vedersi riconosciuti molti più punti rispetto al passato. Stiamo parlando delle certificazioni glottodidattiche di II livello, come Cedils, Ditals II e Dils.Pg II. Per chi non lo sapesse questi titoli sono certificazioni emesse da alcune università italiane che abilitano all’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.

In seguito all’esame di certificazione si è insegnanti certificati esperti di didattica dell’italiano agli stranieri. Con questo titolo ci sarà possibile lavorare sia in un contesto scolastico che extrascolastico. Nelle scuole si potrà lavorare alla creazione di progetti di integrazione linguistica e di intercultura.

Raddoppia il punteggio nelle graduatorie per l’insegnamento scolastico di questa certificazione linguistica

Diversi enti pubblici e privati propongono dei corsi propedeutici al conseguimento della certificazione che prevedono moduli di linguistica, glottodidattica e sociolinguistica.

La buona notizia è che chi è in possesso di una di queste certificazioni di II livello ora può vedersi riconosciuti il doppio dei punti rispetto al passato. Se precedentemente erano riconosciuti 1,5 punti ora questi sono diventati 3,75 nei concorsi a cattedra della scuola secondaria. Si tratta di un punteggio davvero notevole che può fare la differenza nell’essere assunti oppure no.

Se siamo già in possesso di questo titolo, possiamo inserirlo tranquillamente tra quelli posseduti, altrimenti possiamo informarci su come conseguirlo. Oltre ad essere una certificazione ora riconosciuta a livello di punti, ci darà numerose competenze didattiche da usare nella scuola.

Oltre a poterci occupare dell’apprendimento dell’italiano con studenti stranieri avremo nuovi strumenti di insegnamento che ci renderanno professionisti all’avanguardia.

