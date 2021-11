Un problema che hanno i padroni di un gatto è quello dei cattivi odori. Se teniamo la lettiera in casa è possibile che il cattivo odore dei bisogni dei nostri gatti si diffonda per tutta la casa. Possiamo usare deodoranti ed incensi ma spesso non c’è niente da fare. Per questo in molti si trovano a pulire e igienizzare la lettiera con molta frequenza. Oggi parleremo di una soluzione che potrebbe semplificarci la vita: non avremo mai più cattivi odori di pipì di gatto ora che si può smaltire la lettiera nel wc.

La scelta di sabbia è ampia in base alle nostre esigenze

Molti di noi utilizzano la classica lettiera per gatti che va smaltita nella pattumiera indifferenziata. Si tratta di un’ottima scelta se teniamo la lettiera sul balcone o all’aperto. Se però la teniamo dentro casa potremmo avere spesso il problema del cattivo odore. Come sappiamo l’odore dei bisogni del gatto è pungente e persistente e può causare grandi fastidi. Infatti è necessario togliere i bisogni appena fatti in modo da minimizzare il disagio. Quando gettiamo la sabbia sporca nella pattumiera, però, questa potrebbe continuare a puzzare e a causare spiacevoli situazioni. Per questo è molto importante scegliere una lettiera di qualità che assorba al massimo le deiezioni del micio.

Non avremo mai più cattivi odori di pipì di gatto ora che si può smaltire la lettiera nel wc

Sempre più proprietari di gatti scelgono una lettiera innovativa ed ecologica che ci permette di ridurre i rifiuti e l’odore cattivo. Si tratta della lettiera biodegradabile che è ricavata da fibre vegetali come sottoprodotti della lavorazione del mais e altri scarti di lavorazione delle fibre vegetali. Queste fibre assorbono i liquidi e si addensano creando una pallina molto semplice da individuare, prendere e gettare via.

La lettiera poi può essere incredibilmente smaltita nel wc o nei rifiuti organici con nostra grande comodità. Essendo del tutto organica e biodegradabile non c’è il rischio che inquini o che causi otturazioni. Quando il gatto farà i suoi bisogni non dovremo far altro che gettare la pallina direttamente nel water.

Per il nostro gatto non cambierà molto, nemmeno si renderà conto della differenza perché la consistenza di questa lettiera è del tutto simile a quella classica. In commercio esistono vari marchi che producono questa innovativa e pratica lettiera, accessibili ad ogni tasca.

