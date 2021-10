Anche se abbiamo comprato di recente il nuovo iPhone ci rendiamo conto che la batteria dura poco. Eppure non ci sembra di utilizzare applicazioni troppo pesanti da gestire come dei giochi con grafiche di alta qualità. Ci limitiamo a controllare i social, messaggiare con gli amici e guardare qualche video. Allora com’è possibile che la percentuale continui a scendere così velocemente?

In realtà potrebbe essere colpa di alcuni fattori che non dipendono dal nostro utilizzo dello smartphone. Infatti potrebbe dipendere dalla continua ricerca di rete, se ci troviamo in una zona con poco campo. Il nostro smartphone consuma batteria cercando costantemente il segnale. Se ci troviamo in una zona con nessuna copertura per un lungo periodo di tempo meglio impostare la modalità Aereo. Così preserveremo la batteria più a lungo finché non torneremo in un luogo con copertura.

Se la batteria del nostro iPhone si scarica troppo velocemente probabilmente facciamo questo errore

Se invece il nostro problema è abbastanza recente potrebbe dipendere dal nuovo aggiornamento. Ma in questo caso non si può fare molto, bisognerà solo attendere che la batteria si ricalibri. Abbiamo approfondito l’argomento in ecco cosa bisogna sapere se dopo l’aggiornamento l’iPhone ha problemi di batteria.

Ma quando invece non si verifica nessuno dei precedenti casi, da cosa può dipendere? Ecco, in genere siamo abituati a leggere online soltanto di metodi per migliorare le prestazioni della batteria. Ma sono in pochi a chiedersi come evitare di deteriorarla velocemente. Infatti sono proprio dei nostri piccoli gesti che possono contribuire al peggioramento della capacità della batteria.

In genere quando ci accorgiamo di avere troppe applicazioni aperte cominciamo a chiuderle tutte in una volta. Sebbene questa operazione sia utile per certi versi, per altri potrebbe essere la causa del consumo di batteria. Quando un’applicazione rimane in background, cioè rimane “aperta” è già caricata sulla RAM del nostro telefono. Quindi passare da un’applicazione all’altra non è solo pratico e veloce per noi, ma anche per il processore.

Se invece le chiudiamo ogni volta andremo a consumare più batteria. Il telefono dovrà consumarla per chiudere l’applicazione e poi per riaprirla nuovamente. E se ripetiamo questo gesto più volte durante il giorno, la batteria si scaricherà in un attimo. Se vogliamo preservare la batteria non chiudiamo le App in background che usiamo spesso. Lasciamole aperte per agevolare la funzione multitasking e salvare la batteria.

Ulteriori accorgimenti

Quindi, se la batteria del nostro iPhone si scarica troppo velocemente probabilmente facciamo questo errore. Ma non lasciamole tutte aperte, chiudiamo quelle che abbiamo usato soltanto una volta o che si sono bloccate. E controlliamo anche che le applicazioni siano aggiornate per evitare eventuali bug. Così la nostra batteria avrà una vita più lunga.